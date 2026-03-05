jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026 - 20:27

La senadora Florencia Arietto quiso impedir a empujones el ingreso de un trabajador a Lustramax

La legisladora lidera el Movimiento Anti Piquetes. Le cortó el paso a un trabajador de la empresa en conflicto. Pero el obrero tenía una manda judicial que lo autorizaba a entrar-

Por Agencia DIB
La senadora bonaerense Florencia Arietto quiso impedirle el ingreso a la planta de Lustramax a un trabajador que podía hacerlo porque contaba con una manda judicia l que lo habilitaba.

El episodio fue registrado a través de la filmación realizada por uno de los compañeros del obrero, con un teléfono celular, y dejó expuesta a la legisladora, que intentaba bloquear el paso en la entrada de la fábrica.

Ante los presentes, Arietto repetía con los brazos extendidos: "No van a entrar, no van a entrar". "Estás afuera de la ley", le contestaban los trabajadores sin que la abogada aceptara argumentos.

El video se viralizó rápidamente y muestra cómo uno de los empleados logra escabullirse por un costado pero la senadora corre para obstruir su avance. " No vas a entrar, no podés entrar", llega a decirle, algo agitada, la senadora.

Su compromiso con Lustramax fue tan elevado que la emprendió a empujones contra el empleado. "No vas a entrar, no pueden entrar", seguía diciendo mientras forcejeaba contra el trabajador que pretendía burlar su barrera.

Arietto y el movimiento ati piquetes

Líder del Movimiento Anti Piqueres, Arietto es apuntada por sus vínculos judiciales y con fuerzas de seguridad. Señalan que muchas veces se aceleran desalojos en los conflictos en los que ella interviene en favor de los empresarios.

Ene se marco, la legisladora de izquierda Myriam Bregman tuiteó que Lustramax revela "un modus operandi paraestatal que incluye el uso de fuerzas federales por parte de una empresa privada, en la que tomó el comando la abogada mediática y senadora provincial Florencia Arietto, como principal organizadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB)".

Bregman presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Poder Ejecutivo esclarezca si habilitó "el delivery de gendarmes" sin que el Ministerio de Trabajo provincial, el juzgado interviniente y el fiscal de la UFI N° 19 de San Martín, Jaime García, lo hubieran solicitado.

