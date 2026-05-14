Habló la mamá de Bastian: "Los médicos lo sentaron por primera vez en el borde de la cama"

A cuatro meses del accidente que sufrió en Pinamar el niño de 9 años, Bastian Jerez, su mamá, Macarena Collantes, dio una nota televisiva y aseguró que si la recuperación de su hijo sigue como hasta ahora, "en menos de un mes y medio podría estar en un centro de rehabilitación" .

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La mujer conversó con los periodistas Sergio Lapegüe y Luciana Rubinska (América TV) desde el Hospital Italiano de San Justo , y contó detalles de cómo han sido los últimos meses para el pequeño y toda la familia, que acompaña su internación desde el 12 de enero, cuando ocurrió el terrible evento vial en los médanos de La Frontera, Pinamar .

"La primera palabra que dijo fue mamá, tiene traqueotomía y no puede fonar todavía, pero se comunica con nosotros a través de una pizarra con el abecedario", contó la mujer. "Yo creo que hace un mes él está consciente de lo que le pasó, cuando preguntó; se acuerda de todo menos del accidente, que estaba en la playa, con sus amigos, de vacaciones pero del choque no se acuerda nada", indicó.

La mujer dio cuenta de los avances que ha tenido el niño y confió que, hace dos días, el 12 de este mes, "los médicos lo sentaron por primera vez en el borde de la cama" , situación que fue "muy emocionante".

Bastian ya afrontó once cirugías y todo tipo de cuidados en los más de cien días que lleva internado. La última se le realizó el 2 de abril y se trató de una ileostomía, intervención necesaria para tratar una obstrucción intestinal derivada de las secuelas y cicatrices de las operaciones previas.

Consultada sobre el accidente, que generó un gran impacto en la opinión pública en pleno verano, sostuvo que "hay que concientizar para que los niños no suban a UTV", por el peligro que conlleva. Y agregó: "Nosotros estamos separados con el papá de Bastian, él se va de vacaciones con su papá como también se va conmigo, y lo único que puedo decir es que Maxi está muy mal, muy angustiado, Basti es su único hijo".

Bastian madre

El día a día en el hospital

En un tramo de la entrevista, Macarena contó que desde hace unos días piden la tarea a la escuela para que Bastian pueda ejercitarse, y un día dijo una frase cargada de sentimiento: "Extraño a mi seño Carla", expresó. Si bien el niño no puede recibir visitas por su condición de salud, la docente recibió el conmovedor mensaje de su alumno.

A su vez, dijo que Bastian es de River y está "full mundial" y tiene el álbum de figuritas. Tal como había expresado en su cuenta de Instagram, Macarena contó que en un paquete "le tocó la figurita de Messi" y se puso muy contento.

figurita de Messi bastian rs Messi, la figurita tan buscada por Bastián. IG

El caso

El accidente de Bastián Jerez generó una profunda conmoción en la opinión pública. En el evento, ocurrido en la zona de médanos La Frontera, colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en el que se desplazaba el niño junto a su padre, una amiga - que conducía el vehículo - y dos menores más. La violencia del impacto le generó múltiples traumatismos al niño y obligó a un rápido operativo de emergencia.

Tras el choque, el menor fue atendido primero en el hospital de Pinamar con un fuerte compromiso hepático y luego, una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Semanas después, y en el marco de un tratamiento prolongado y de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa internado, más cerca de su entorno familiar.

Siniestro Bastian Pinamar

En la causa judicial quedaron imputados por lesiones culposas agravadas Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Naomi Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño. Además, Molinari y Quirós fueron inhabilitados para conducir vehículos por dar positivo en el test de alcoholemia, realizado a partir de muestras tomadas el día del choque. La investigación sigue su curso mientras la familia concentra sus energías en la evolución clínica del pequeño.

Fuente: Agencia DIB