Zárate: quién es la expareja del hombre asesinado y por qué podría tener relación con el crimen

Leonel Martínez y Loreley Casado, en tiempos en los que eran pareja.

El crimen de Leonel Martínez, que en las últimas horas conmocionó a la localidad de Zárate , sumó nuevas aristas que complejizan la investigación. De acuerdo a distintas versiones de lo ocurrido, Loreley Casado, expareja de Martínez y en una presunta relación con Alexis Lumbrera , detenido por el homicidio , podría estar involucrada en el caso.

Zárate: mató al ex de su novia a tiros en una estación de servicio

La mujer, de 31 años, tiene tres hijos, todos en común con Martínez, de quien se había separado hace pocos meses. Según su madre, Alejandra Bordón, el hombre maltrataba a su hija y la amenazaba constantemente para que volvieran a ser pareja. Bordón precisó que existía una restricción perimetral vigente y que varias veces “le decía que la iba a matar”. “Un día la cruzó en la calle, le tiró el auto encima, la subió a la fuerza y con un arma le apuntó a la sien mientras hacía la ruleta rusa“, dijo la exsuegra del hombre asesinado.

En tanto, la versión de la familia de Martínez apunta contra Loreley, quien, de acuerdo a su perspectiva, lo mandó a matar . Marisa, madre de la víctima fatal, sostuvo que la mujer "lo amenazó varias veces de matarlo a tiros".

No obstante, el crimen, que ocurrió tras una discusión en una estación de servicio el domingo a la noche, generó estupor en allegados a los involucrados , ya que, según comentaron, el sábado, Martínez, Loreley y Lumbrera festejaron en una quinta el cumpleaños número 7 del hijo menor de la pareja.

Lumbrera Alexis Lumbrera fue detenido luego de 12 horas de permanecer prófugo.

Discusión y seis balazos delante de los chicos

Leonel Martínez fue asesinado el domingo a la noche en una estación de servicio en Zárate. Había ido a buscar a su hija, que volvía de una actividad recreativa junto a otros chicos, en coordinación con la madre de la niña, quien asistió con Lumbrera.

Al encontrarse, comenzaron a discutir. La cosa se fue violentando y subiendo de tono hasta que el agresor sacó un arma de fuego y le disparó seis veces a Martínez, frente a la hija de la víctima y a un grupo de niños.

Un adolescente que presenció la escena le hizo maniobras de RCP al hombre tendido en el suelo, pero murió cuando estaba siendo trasladado al hospital.

Lumbrera, por su parte, estuvo más de 12 horas prófugo y, finalmente, fue detenido y trasladado a la comisaría primera y quedó a disposición de la UFI N°.8, a cargo de la fiscal María Molinari. El presunto homicida, según informó la DDI de Zárate Campana, tenía denuncias previas por violencia de género de una pareja anterior y contaba con una restricción perimetral.

Fuente: Agencia DIB