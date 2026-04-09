Uno de los policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann pidió ampliar las salidas transitorias

Oscar Echenique , uno de los policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann , la adolescente de 15 años que fue secuestrada, torturada, abusada sexualmente y asesinada el 4 de febrero de 2001 en Miramar , solicitó la ampliación de las salidas transitorias. Esto ocurre a pocos días que se realice la apertura de sobres de las extracciones de sangre efectuadas a otros seis oficiales para hallar al quinto femicida .

El padre de la víctima confirmó que el viernes 17 de abril se llevará a cabo una audiencia para tratar el pedido del exuniformado, a quien en septiembre de 2025 la Cámara de Casación bonaerense le rechazó la libertad condicional.

En diciembre pasado, Gustavo Melmann y Laura Calampuca , padres de Natalia, por medio de su abogado Yamil Castro Bianchi , habían presentado un recurso extraordinario contra el beneficio de Echenique, que se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Por su parte, el mismo día comenzará en la Asesoría Pericial de La Plata el análisis de las extracciones a los seis sospechosos de participar en el crimen .

Se trata del excomisario Carlos Alberto Grillo; el comisario mayor Carlos Oroz Mierez; los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez; y los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo.

Además, la Cámara de Casación exceptuó de los cotejos a otros dos policías. En caso de que hayan resultado negativos en los primeros seis sospechosos, la familia de Natalia insistirá en que estos dos últimos se sometan a los análisis.

El crimen de Melmann ocurrió el 4 de febrero de 2001. Según se estableció en el juicio de 2002, la víctima fue obligada a subir a una camioneta policial y llevada a una casa en el extremo sur de Miramar, donde “fue accedida carnalmente”. Luego, “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual”, fue estrangulada con un cordón de sus zapatillas y su cuerpo abandonado en el vivero Florentino Ameghino, donde lo hallaron semienterrado cuatro días después.

Fuente: Agencia DIB