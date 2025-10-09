jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 20:24

Un detenido por las muertes dudosas de una mujer y su hija en Bahía Blanca

El sujeto fue apresado es pariente de las víctimas, en el marco de un allanamiento por razones de necesidad y urgencia.

Por Agencia DIB
Las víctimas del incendio en Bahía Blanca.

Este jueves un hombre fue aprehendido en Bahía Blanca, en el marco de la investigación por los las muertes de Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Bustos (25), cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en su casa, luego de que fuera sofocado un incendio en la madrugada del miércoles.

El sujeto detenido en el marco de un allanamiento por razones de necesidad y urgencia es Maximiliano Velázquez, primo de Miriam. La captura, de acuerdo a una publicación de La Nueva, se llevó a cabo en una vivienda de un barrio de las afueras de Bahía Blanca, en la zona del paraje Calderón. La medida se habría tomado por temor a que el hombre pudiera escapar. Además, en el lugar se secuestró una moto roja, de similares características a la que vecinos vieron irse de la casa incendiada.

Investigación incendio Bahía BLanca

Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en las primeras horas del miércoles, luego de un incendio que consumió parte de la casa que habitaban. Las autopsias arrojaron resultados inciertos, ya que se encontraban en muy mal estado debido a la acción del fuego. Se espera que la semana próxima se agreguen estudios complementarios para determinar cómo fallecieron.

La causa, a cargo del fiscal Jorge Viego, presenta ciertos datos y pistas que podrían conducir a una resolución:

  • A partir de prueba testimonial y de otros registros, se pudo establecer que el martes, cerca las 18.40, ingresó en la casa de Miriam un hombre robusto, con casco y una moto roja. El sujeto se habría retirado luego de las 23, antes de que los vecinos detectaran el humo causado por el incendio.
  • Entre las 20 y las 21, Mariana llegó a la casa en su moto, luego de visitar a una amiga. Sospechan que vio algo que no debía ver o en ese momento se desencadenó alguna situación.
  • Miriam utilizaba aplicaciones de citas y tenía parejas circunstanciales, según reconocieron varios allegados, por lo que sus últimos vínculos estarían bajo sospecha.
  • El combustible extraído de la moto de Mariana Bustos habría servido para causar el incendio en la casa.
  • Sobre la mesa habrían encontrado tres platos dispuestos, como para compartir una cena.
  • De acuerdo al testimonio de vecinos, en la zona se escucharon presuntas detonaciones de arma de fuego o disparos. (DIB)

Por  Agencia DIB