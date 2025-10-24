viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 12:28

Triple femicidio narco: el fiscal pidió las preventivas de todos los detenidos

Por la magnitud de los delitos, que involucran secuestros y femicidios, el magistrado solicitó que la causa pase al fuero federal.

Por Agencia DIB
Las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.&nbsp;

El fiscal Adrián Arribas pidió las prisiones preventivas de todos los detenidos en el caso por el triple crimen narco de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela. Además, solicitó el traspaso de la causa al fuero federal.

La medida fue tomada contra Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra. La lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; Ariel Giménez, quien tuvo la tarea de cavar el pozo donde se enterró a las chicas; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

Imputaciones

Arribas les agravó las imputaciones a todos los señalados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.

A la Justicia Federal

En este sentido, al tratarse de acusaciones graves como el narcotráfico y el secuestro, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, algo que en las próximas horas se podría definir.

Mientras tanto, Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, espera su extradición en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de la ciudad de Lima.

