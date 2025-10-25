sábado 25 de octubre de 2025
25 de octubre de 2025 - 10:32

Triple femicidio narco: detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro Lázaro

Se trata de Mónica Débora Mujica. Es la novena persona presa por el caso en Argentina.

Por Agencia DIB
Mónica Débora Mujica fue detenida en el contexto de la investigación del triple femicidio narco de Florencio Varela.

Ya son nueve los detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez: la mujer de Víctor Sotacuro Lázaro fue arrestada en la Ciudad de Buenos Aires. La aprehensión de Mónica Débora Mujica se concretó esta madrugada, según informaron fuentes policiales.

Las jóvenes asesinadas en Florencio Varela. 

Triple femicidio narco: el fiscal pidió las preventivas de todos los detenidos
Leandro García Gómez, empresario e ingeniero de 46 años, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad en contra de su expareja, Lourdes Fernández.

Imputaron al ex novio de Lourdes Fernández por privación ilegítima de la libertad

La mujer fue detenida en un refugio ubicado en el barrio de La Boca por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza y a pedido del fiscal Adrián Arribas.

Parte de la banda

La orden de captura se efectuó luego de la declaración de un testigo que señaló que Mujica formaba parte de la banda narco que integraban su esposo, alias “El Duro” o “El Chato”, y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20), también presa por el caso.

Ibáñez, en una de sus primeras declaraciones indagatorias, sostuvo que Mujica le había pedido que le borrara toda la información del teléfono celular a Sotacuro Lázaro horas después del triple crimen.

“Me lo solicitó mi tía de nombre Débora, quién resulta ser la esposa de Víctor. Que el procedimiento lo realicé viendo un video por YouTube”, declaró Ibánez el 9 de octubre.

“No sé nada”

Arribas le había tomado a Mujica declaración testimonial el 6 de octubre. En esa oportunidad, la mujer aseguró que “no sabía nada” y que el 19 de septiembre su esposo “había ido hacer de remis” a un vecino que identificó con el nombre David y sus apodos, “El Loco” o “El Tarta”.

La ahora sospechosa hacía referencia a David Gustavo Huamani Morales (36), uno de los tres prófugos -y con pedido de captura internacional- que tiene la investigación.

Preventivas

Mientras tanto, como informó este viernes DIB, el fiscal Arribas pidió las prisiones preventivas de todos los apresados y el traspaso de la investigación al fuero federal.

La medida fue tomada contra Víctor Sotacuro Lázaro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra. La lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; Ariel Giménez, quien tuvo la tarea de cavar el pozo donde se enterró a las chicas; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

