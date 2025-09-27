Miles de personas marcharon al Congreso para pedir justicia por las tres jóvenes asesinadas

Organizaciones sociales, políticas, y personas autoconvocadas se movilizaron esta tarde a la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el triple crimen en Florencio Varela, de Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Desde el colectivo feminista Ni Una Menos llamaron a marchar esta tarde hacia el Congreso bajo la consigna: “Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”.

Pasadas las 16, comenzaron a llegar las primeras columnas a las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Desde allí, agrupaciones y colectivos feministas se dispusieron a marchar al Congreso en reclamo de justicia por el brutal asesinato de las tres jóvenes, por el que ya hay 12 detenidos vinculados con el caso, cuya principal hipótesis gira en torno a un ajuste de cuentas narco.

Encabezaron el encuentro, familiares de las tres jóvenes, entre ellos, Antonio y Sabrina, respectivos abuelo y hermana de Brenda, quienes se expresaron ante la prensa en pedido de justicia. “Necesito la verdad. No quiero irme a mi casa sin una respuesta”, manifestó el hombre, en diálogo con TN.

Si bien el trayecto de Plaza de Mayo al Congreso transcurrió en calma, prácticamente sin presencia policial, una vez en el lugar, el cronista de LN+ Roberto Funes Ugarte fue agredido por un grupo de manifestantes con la cara cubierta.

“Los infiltrados de siempre se aprovecharon de un reclamo doloroso”, apuntó Funes Ugarte al relatar el violento episodio que vivió en las inmediaciones del Congreso. “Todo comenzó con un fotógrafo de ojos claros que empezó a golpearme y a darme patadas. Yo no me di cuenta hasta que había un montón de mujeres detrás de mí que me decían facho y todo tipo de cosas”, describió el cronista.

“Habló el abuelo de Brenda [Antonio] y de repente me veo envuelto en una burbuja, una marea humana insultándome”, agregó Funes Ugarte.

A raíz de la agresión, el periodista contó que decidió alejarse de la Plaza de los Dos Congresos y se dirigió rumbo a la intersección de las calles Alsina y Salta, acompañado por la hermana de Brenda, Sabrina, quien en todo momento intentó interceder en su defensa para contener la situación.

“Agradezco el accionar de la Policía que cuando me fui por la calle Salta para alejarme de la agresión, acompañado por la hermana de Brenda, interactuó con un cordón que hasta el momento no había actuado”, cerró Funes Ugarte.

La convocatoria de este sábado se gestó el martes pasado tras la concentración que se dio frente a la iglesia San José de Flores, de la que participaron decenas de organizaciones feministas y personas autoconvocadas. Allí, se terminó de definir la nueva manifestación impulsada por el Ni Una Menos, que tuvo réplicas en distintos puntos del paí

¿Cómo fue el triple crimen?

Morena, Brenda y Lara fueron vistas por última vez en la rotonda ubicada en el cruce de Monseñor Bufano y la avenida Crovara, en La Tablada, cuando abordaron una Chevrolet Tracker, de acuerdo al registro de las cámaras de seguridad.

El último contacto con ellas se registró durante la madrugada del sábado 20 y a las 3 de la mañana, los tres teléfonos celulares se apagaron de manera simultánea.

Las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas en el contexto de una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes que habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo de cómplices.

Los cuerpos sin vida de las jóvenes fueron hallados este miércoles en una vivienda en Florencio Varela. La hipótesis que maneja la Justicia gira en torno a un posible ajuste de cuentas que podría haberse desencadenado porque una de las jóvenes se habría quedado con un alijo de cocaína.

Hasta el momento hay doce personas detenidos por el crimen, entre ellos dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, donde la Policía encontró los cadáveres y la otra encargada de limpiar la escena del crimen. Esos cuatro sospechosos detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, de nacionalidad peruana, Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 años, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.

El jueves se negaron a declarar y seguirán presos. El fiscal Gastón Duplaá los notificó que los acusaba de “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.