Tragedia en Berisso: una policía se disparó mientras estaba de servicio en un puesto de seguridad y falleció

Otra tragedia en el seno de la fuerza policial.

Una mujer policía de Berisso falleció de un disparo en el abdomen mientras cumplía servicio en un puesto de seguridad ubicado en avenida 60 y 138. Fue trasladada al Hospital Larrain, donde fue intervenida quirúrgicamente pero no lograron salvarle la vida. Según medios locales, la mujer dejó una carta, y todo apunta a un suicidio.

El hecho ocurrió este jueves por la noche. De acuerdo con los datos preliminares del caso, la víctima habría accionado su arma reglamentaria para efectuarse un disparo en la zona abdominal. Una ciclista que pasaba por el lugar encontró a la mujer herida y utilizó la radio policial del puesto para pedir ayuda.

En el hospital Tras la llegada de la ambulancia, la mujer ingresó al quirófano del hospital ubicado en 5 entre 164 y 165, con lesiones graves. El equipo médico intentó estabilizarla, pero alrededor de las 21.10 confirmaron su fallecimiento.

Según 0221, cuando la Policía llegó al lugar encontró el arma reglamentaria tirada a un costado, "a primera vista accionada en el lugar".

Los efectivos encontraron una carta escrita de puño y letra por la mujer policía. Todo indicaría que se trataría de un suicidio. Las autoridades iniciaron las pericias de rigor en el lugar del hecho para determinar con exactitud la mecánica del trágico desenlace y preservar la escena. Fuente: Agencia DIB

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