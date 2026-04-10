viernes 10 de abril de 2026
10 de abril de 2026 - 14:06

Tragedia en Berisso: una policía se disparó mientras estaba de servicio en un puesto de seguridad y falleció

Una ciclista que pasaba por el lugar encontró a la mujer herida y pidió asistencia. La agente murió en el Hospital Larraín.

Por Agencia DIB
Otra tragedia en el seno de la fuerza policial.

Otra tragedia en el seno de la fuerza policial.

Una mujer policía de Berisso falleció de un disparo en el abdomen mientras cumplía servicio en un puesto de seguridad ubicado en avenida 60 y 138. Fue trasladada al Hospital Larrain, donde fue intervenida quirúrgicamente pero no lograron salvarle la vida. Según medios locales, la mujer dejó una carta, y todo apunta a un suicidio.

Más noticias
Los festejos por los 150 años de Trenque Lauquen, una de las atracciones del fin de semana.

De Trenque Lauquen a Berisso, la Provincia es una fiesta
Bodega Las Antípodas, en Junín.

Seis bodegas para brindar en la semana de la Fiesta Provincial de la Vendimia

El hecho ocurrió este jueves por la noche. De acuerdo con los datos preliminares del caso, la víctima habría accionado su arma reglamentaria para efectuarse un disparo en la zona abdominal. Una ciclista que pasaba por el lugar encontró a la mujer herida y utilizó la radio policial del puesto para pedir ayuda.

En el hospital

Tras la llegada de la ambulancia, la mujer ingresó al quirófano del hospital ubicado en 5 entre 164 y 165, con lesiones graves. El equipo médico intentó estabilizarla, pero alrededor de las 21.10 confirmaron su fallecimiento.

Según 0221, cuando la Policía llegó al lugar encontró el arma reglamentaria tirada a un costado, "a primera vista accionada en el lugar".

Los efectivos encontraron una carta escrita de puño y letra por la mujer policía. Todo indicaría que se trataría de un suicidio.

Las autoridades iniciaron las pericias de rigor en el lugar del hecho para determinar con exactitud la mecánica del trágico desenlace y preservar la escena.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

De Trenque Lauquen a Berisso, la Provincia es una fiesta

Seis bodegas para brindar en la semana de la Fiesta Provincial de la Vendimia

Villa Gesell: hasta 15 años de prisión para una red de abusos de niños

Bahía Blanca: suspenden a los máximos jefes policiales tras los incidentes del Viernes Santo en el shopping

La Plata: detuvieron a una abogada trucha por estafas e intimaciones

Manuel Adorni: el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario

Conmoción en Merlo por la muerte de una adolescente de 14 años tras su desaparición

Masacre escolar en Santa Fe: imputaron como partícipe secundario a otro adolescente

Uno de los policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann pidió ampliar las salidas transitorias

Bahía Blanca: allanan el gremio de Comercio por incidentes en un shopping en Viernes Santo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La manifestación del Viernes Santo en el shopping bahiense.

Bahía Blanca: suspenden a los máximos jefes policiales tras los incidentes del Viernes Santo en el shopping

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Alak reconoció a los platenses detrás de ATENEA: apostar por la ciencia es dar recursos a las universidades

Alak reconoció a los platenses detrás de ATENEA: "apostar por la ciencia es dar recursos a las universidades"