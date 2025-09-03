miércoles 03 de septiembre de 2025
3 de septiembre de 2025 - 19:42

Tandil: sigue la investigación por el crimen de Milagros Quenaipe

Milagros, de 18 años, fue asesinada el domingo y por el caso hay un detenido, Wilson Sánchez (23), y casi ninguna certeza sobre las motivaciones del asesinato.

Por Agencia DIB
La Justicia investiga el crimen de Milagros Quenaipe﻿ en Tandil.

La Justicia investiga el crimen de Milagros Quenaipe﻿ en Tandil.

Sigue la investigación por el crimen de Milagros Quenaipe en Tandil. La joven de 18 años fue asesinada en la mañana del domingo y por el caso hay un detenido, Wilson Sánchez de 23 años, y casi ninguna certeza sobre las motivaciones del asesinato. La joven murió como consecuencia de una herida de arma blanca en su cuello.

Más noticias
Exhibición en Mar del Plata del cuadro robado durante la Segunda Guerra Mundial, “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi.

Mar del Plata: el cuadro robado por los nazis ya está en poder de la Justicia
Jonathan Luna, condenado por el crimen de Micaela Ortega.

Bahía Blanca: femicida niega haberle enviado mensajes de Facebook a la madre de la víctima

Sánchez fue notificado el lunes del delito del que se lo acusa y se negó a declarar. El fiscal Damián Borean pidió formalmente la detención, solicitud que fue avalada por el juez de Garantías José Alberto Moragas.

El domingo se confirmó el resultado de la autopsia practicada en la morgue judicial de Azul. El informe de los forenses detalló que la joven murió por una herida punzocortante en el cuello que seccionó la arteria carótida y parcialmente la tráquea, provocando un shock hipovolémico agudo.

Sobre la secuencia de los hechos, no surgieron más precisiones. No fue robo, tampoco se conocían, ni hubo discusión, ni previa ni durante la agresión.

De acuerdo con El Eco, a la hora de intentar encontrar razones de su accionar, se trató de trazar un perfil del homicida. Oriundo de Misiones, tuvo estadías en Sarandí y Mar del Plata hasta llegar a Tandil, donde trabajaba como obrero de la construcción. Viene de una familia humilde y numerosa. No tiene antecedentes.

Agrega El Eco que Sánchez reconoció su estadía en el boliche con amigos y una presunta pelea en la salida del local, cuando habría perdido a uno de sus acompañantes. Al no divisarlo, evidentemente en tren de venganza fue hasta el domicilio a buscar el cuchillo. Allí fue que se cruzó con estos grupos de jóvenes y emprendió la agresión, dejando entrever que le habrían dicho algo ofensivo e incluso que lo amenazaron con agredir (relato nada fiable al decir del resto de la totalidad de los testigos, aclara El Eco) y que ahí asestó con el cuchillo.

El crimen de Milagros en Tandil

Tal como informó DIB, el crimen de Milagros Quenaipe, de 18 años, sacudió la mañana del domingo a Tandil. La joven recibió un puntazo en el cuello cuando se encontraba con un grupo de chicos en la intersección de las calles Rodríguez y Uriburu. Wilson Sánchez, de 23 años, hirió a otro joven y luego arremetió contra Quenaipe, provocándole la muerte. Las cámaras de seguridad fueron clave para dar con el autor.

A través de la visualización de las imágenes almacenadas por el Centro de Monitoreo de Tandil, los investigadores lograron establecer que tras huir el autor del hecho había ingresado a un domicilio ubicado en Alem al 1300, frente al Hospital de Niños. Allí la policía concretó la aprehensión del joven de 23 años.

Un amplio rastrillaje permitió dar con el arma blanca que le ocasionó la herida mortal a Quenaipe, la misma que el asesino utilizó previamente para herir a otro joven por la espalda. (DIB) GML

Temas
Ver más

Mar del Plata: el cuadro robado por los nazis ya está en poder de la Justicia

Bahía Blanca: femicida niega haberle enviado mensajes de Facebook a la madre de la víctima

Bahía Blanca: 9 años de prisión por intentar matar a su pareja con un machete

Mar del Plata: desplazan al jefe de una comisaría y a otros efectivos por desaparición de una denuncia

Tandil: se negó a declarar el joven detenido por el asesinato de Milagros

Piden 15 años de prisión para expolicía por abusar de la hija de su pareja en Bahía Blanca y Necochea

Detienen a un joven por el femicidio de Claudia Scrazzolo en Tristán Suárez

Boqueteros asaltaron un local de hamburguesas y destrozaron todo el comercio

Ramallo: condena de prisión perpetua por el crimen de Jorgelina Fernández

Policía condenado por mentir su domicilio para cobrar un beneficio

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jonathan Luna, condenado por el crimen de Micaela Ortega.

Bahía Blanca: femicida niega haberle enviado mensajes de Facebook a la madre de la víctima

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En la provincia de Buenos Aires, unas 5 mil personas aún esperan ser trasplantadas. 

El servicio del CUCAIBA realizó ocho operativos de donación de órganos en 48 horas

Por  Agencia DIB