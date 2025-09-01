lunes 01 de septiembre de 2025
Conmoción por el crimen de una joven de 18 años en las calles de Tandil

Recibió un puntazo en el cuello cuando se encontraba con un grupo de chicos después de haber salido de un boliche. Hay un detenido y el móvil es una incógnita.

El crimen de Milagros Quenaipe, de 18 años, sacudió la mañana del domingo a Tandil. La joven recibió un puntazo en el cuello cuando se encontraba con un grupo de chicos en la intersección de las calles Rodríguez y Uriburu. El victimario, de 23 años, hirió a otro joven y luego arremetió contra Quenaipe, provocándole la muerte. Las cámaras de seguridad fueron clave para dar con el autor.

De acuerdo con el diario El Eco de Tandil, la víctima recibió un puntazo en el cuello con un cuchillo tipo serrucho. El agresor, que previamente hirió a otra persona, escapó del lugar y horas después fue detenido en su domicilio, a poca distancia de donde ocurrió el asesinato. Según la reconstrucción de los hechos, el crimen sorprendió a Quenaipe junto a otros jóvenes en un grupo circunstancial que se había reunido tras la salida de un boliche. Allí había cuatro mujeres y dos varones, asistiendo a una de ellas que se encontraba descompuesta.

Cerca de las 6.35 del domingo, consigna El Eco, la policía recibió un alerta que informaba sobre la presencia de una mujer que yacía en la esquina de Rodríguez y Uriburu. Hasta allí se movilizaron una patrulla y una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento de la joven. Ya entrada la tarde, se confirmó que la víctima era Milagros Andrea Pilar Quenaipe, de 18 años.

A través de la visualización de las imágenes almacenadas por el Centro de Monitoreo de Tandil, los investigadores lograron establecer que tras huir el autor del hecho había ingresado a un domicilio ubicado en Alem al 1300, frente al Hospital de Niños. Allí la policía concretó la aprehensión del joven de 23 años.

Un amplio rastrillaje permitió dar con el arma blanca que le ocasionó la herida mortal a Quenaipe, la misma que el asesino utilizó previamente para herir a otro joven por la espalda. El cuchillo fue hallado en Uriburu Sur, en la vereda opuesta al edificio de tribunales.

Siempre según El Eco, los investigadores procuraban establecer el motivo de la agresión mortal. Según trascendió, víctima y victimario no se conocían, no tenían relación y tampoco habría mediado un conflicto previo. (DIB) GML

