Sierra de la Ventana: 22 años de prisión por abusar durante años de la hija de su pareja

Los hechos se produjeron entre 2012 y 2019 en una casa de Sierra de la Ventana. Cuando la menor cumplió 10 años comenzó a accederla de manera carnal.

Condena por abuso sexual en Sierra de la Ventana.

La Justicia condenó a 22 años de prisión a un hombre por abusar de una niña durante gran parte de su infancia, en la localidad de Sierra de la Ventana. El acusado fue condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real de delitos.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, según la causa, los hechos se produjeron entre 2012 y el 2 de febrero de 2019, en diversas circunstancias en las que el hombre -pareja de la madre- se quedaba al cuidado de la víctima, para someterla a distintas situaciones abusivas desde sus 6 años.

Cuando la pequeña cumplió 10 años -y hasta los 12- comenzó a accederla de manera carnal en forma reiterada y bajo amenazas de que si contaba lo sucedido la mataría a ella y a su madre. Todos los hechos ocurrieron dentro de la vivienda que la familia compartía, en la localidad serrana.

Abuso sexual: pedido de 35 años de prisión

La semana pasada, luego de realizarse la jornada de debate con los testimonios previstos por las partes en torno de los abusos sexuales que sufriera la niña durante gran parte de su infancia y adolescencia, la fiscalía había solicitado la pena de 35 años de prisión. (DIB)

