Inflación mayorista: los precios subieron 1% en febrero, el número más bajo desde mayo

El índice de precios mayoristas (IPIM) registró en febrero un aumento del 1% respecto del mes anterior. De esta manera, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la variación interanual alcanzó el 25,6%, mientras que el acumulado en los dos primeros meses del año se ubicó en 2,7%.
Según destacó en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo, “la suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%. Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor”.
De nuevo con el Indec, el incremento mensual del IPIM estuvo impulsado por la suba del 1,3% en los productos nacionales, que contrarrestó la caída del 2,7% en los productos importados. Entre los rubros con mayor incidencia positiva se destacaron petróleo crudo y gas, alimentos y bebidas, productos agropecuarios, refinados del petróleo y energía eléctrica.
Por su parte, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró una variación mensual del 0,7%, con un alza interanual del 25,1% y un acumulado del 2,2% en lo que va del año. En este caso, la suba de los productos nacionales fue del 0,9%, mientras que los importados retrocedieron un 2,6%.
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En tanto, el índice de precios básicos del productor (IPP) también registró un incremento del 0,7% en febrero. Este comportamiento se explicó por la suba del 1% en los productos primarios, del 0,4% en los manufacturados y 7,1% en la energía eléctrica. En términos interanuales, el IPP acumuló un alza del 26%.
En el desagregado de productos manufacturados, se observaron subas en alimentos y bebidas (2,1%), madera y productos de madera (2,5%) y equipos de radio y televisión (2,7%), mientras que algunos segmentos registraron caídas, como productos metálicos básicos (-1,9%) y máquinas y equipos (-1,1%).
En el acumulado del año, los precios mayoristas reflejaron un aumento del 2,7% en el IPIM, con un mayor dinamismo en los productos primarios (5,3%) frente a los manufacturados y la energía eléctrica (2,3%). En contraste, los productos importados mostraron una baja del 1,2%, lo que contribuyó a moderar parcialmente la evolución del índice general.
El IPIM es un índice que tiene por objeto medir la evolución promedio de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno.
Fuente: Agencia DIB