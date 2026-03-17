Inflación mayorista: los precios subieron 1% en febrero, el número más bajo desde mayo

El índice de precios mayoristas (IPIM) registró en febrero un aumento del 1% respecto del mes anterior. De esta manera, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) , la variación interanual alcanzó el 25,6%, mientras que el acumulado en los dos primeros meses del año se ubicó en 2,7%.

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Según destacó en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo , “la suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%. Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor”.

De nuevo con el Indec, el incremento mensual del IPIM estuvo impulsado por la suba del 1,3% en los productos nacionales, que contrarrestó la caída del 2,7% en los productos importados. Entre los rubros con mayor incidencia positiva se destacaron petróleo crudo y gas, alimentos y bebidas, productos agropecuarios, refinados del petróleo y energía eléctrica.

Por su parte, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró una variación mensual del 0,7%, con un alza interanual del 25,1% y un acumulado del 2,2% en lo que va del año. En este caso, la suba de los productos nacionales fue del 0,9%, mientras que los importados retrocedieron un 2,6%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2033982365131846125?s=20&partner=&hide_thread=false El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) exhibió una variación de 1% mensual en febrero, con una suba de 1,3% en los productos nacionales y una baja de 2,7% en los productos importados.



La variación interanual fue de 25,6% en el indicador general, 25,9% en los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 17, 2026

En tanto, el índice de precios básicos del productor (IPP) también registró un incremento del 0,7% en febrero. Este comportamiento se explicó por la suba del 1% en los productos primarios, del 0,4% en los manufacturados y 7,1% en la energía eléctrica. En términos interanuales, el IPP acumuló un alza del 26%.

En el desagregado de productos manufacturados, se observaron subas en alimentos y bebidas (2,1%), madera y productos de madera (2,5%) y equipos de radio y televisión (2,7%), mientras que algunos segmentos registraron caídas, como productos metálicos básicos (-1,9%) y máquinas y equipos (-1,1%).

Precios Mayoristas

En el acumulado del año, los precios mayoristas reflejaron un aumento del 2,7% en el IPIM, con un mayor dinamismo en los productos primarios (5,3%) frente a los manufacturados y la energía eléctrica (2,3%). En contraste, los productos importados mostraron una baja del 1,2%, lo que contribuyó a moderar parcialmente la evolución del índice general.

El IPIM es un índice que tiene por objeto medir la evolución promedio de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno.

Fuente: Agencia DIB