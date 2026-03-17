Construcción: el costo aumentó 1,9% en febrero, con variación interanual del 24,5%

El costo de la construcción registró en febrero una suba del 1,9% respecto del mes anterior, según el Indec.

El costo de la construcción registró en febrero una suba del 1,9% respecto del mes anterior, informó esta tarde el Indec. Este incremento mensual sitúa a la variación interanual en un 24,5%, mientras que en el primer bimestre del año el índice ya acumula un alza del 4,2%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 distritos del Conurbano el rubro que más impulsó el índice general fue el de “Gastos generales”, con un salto del 4,4% en solo un mes. Esta aceleración se explica principalmente por los nuevos cuadros tarifarios eléctricos aprobados por el ENRE para las distribuidoras Edenor y Edesur, vigentes desde febrero. Asimismo, impactaron los ajustes en los valores de consumo y conexión de agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.

Costo de la Construcción Siempre de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el capítulo de “Mano de obra” registró un aumento del 1,6%. La cifra es consecuencia directa del acuerdo salarial de la Uocra homologado a mediados de enero, que estableció nuevas escalas para las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 y una asignación extraordinaria no remunerativa. Dentro de este apartado, los subcontratos de mano de obra mostraron una dinámica ligeramente superior, con un incremento del 1,8%.

En el análisis de los “Materiales”, el incremento promedio fue del 1,5%. Sin embargo, el comportamiento interno fue dispar: las mayores alzas se dieron en maderas en bruto y para techos (4,5%), seguidas por productos de cobre, plomo y estaño (4,2%) y vidrios (4%). En la vereda opuesta, algunos insumos clave mostraron bajas, como los ascensores (-1,6%), los artefactos de iluminación (-1,5%) y el hierro para la construcción (-0,6%).

Construcción: más números del Indec Si se desglosa por ítem de obra, las tareas que más encarecieron el presupuesto total en febrero fueron "Otros trabajos y gastos" (4,5%), "Movimiento de tierra" (4,2%) y "Vidrios" (4%). En cambio, las instalaciones de gas (0,6%) y la pintura (1%) se ubicaron entre las variaciones más bajas del periodo, otorgando un leve respiro en las etapas de terminación de obra. Finalmente, el costo específico de los modelos de vivienda relevados también mostró tendencias al alza. El presupuesto para construir una vivienda unifamiliar (casa de planta baja) subió un 2,2% mensual, mientras que el de una vivienda multifamiliar (edificio en torre) aumentó un 1,6%. Estas mediciones no contemplan el valor del terreno, los honorarios profesionales, el IVA ni el beneficio de la empresa constructora. Fuente: Agencia DIB

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