Abad: "La Boleta Única fue un éxito y no debe haber retrocesos"

El senador Maximiliano Abad junto a su colega Patricia Bullrich y los jueces federales María Romilda Servini y Alejo Ramos Padilla.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad , defendió la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas de 2025 y advirtió sobre los riesgos de avanzar en reformas que, a su criterio, podrían deteriorar la calidad democrática.

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Lo hizo durante un seminario organizado en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), donde se analizaron las perspectivas del sistema electoral de cara a los comicios presidenciales de 2027.

La actividad, impulsada por la Cámara Nacional Electoral , reunió a especialistas, legisladores y autoridades vinculadas al sistema electoral. En ese marco, Abad destacó que la BUP representó “un cambio de paradigma” al ubicar al ciudadano en el centro del proceso electoral.

Según señaló, distintos estudios posteriores a su implementación evidenciaron que los votantes percibieron el sistema como más sencillo y ágil. Además, remarcó que la Boleta Única permitió eliminar prácticas como el robo de boletas, al garantizar que toda la oferta electoral esté disponible en un único soporte.

El legislador también fijó una postura clara frente al debate sobre eventuales modificaciones al sistema electoral. “Modernizar no es desmantelar”, sostuvo, y rechazó de plano iniciativas que planteen la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese sentido, advirtió que suprimir ese mecanismo implicaría “devolver la lapicera a las cúpulas partidarias” y reducir la participación ciudadana en la definición de candidaturas.

Pluralidad política

Asimismo, cuestionó la posibilidad de avanzar hacia sistemas uninominales que, según afirmó, podrían afectar la representación de las minorías en el Congreso. Para Abad, cualquier reforma debe garantizar la pluralidad política y fortalecer los mecanismos de participación.

En relación con el esquema electoral de 2027, el senador también defendió el federalismo y subrayó la necesidad de mantener la separación entre elecciones nacionales y provinciales en caso de que se realicen de manera simultánea.

Según explicó, esto implica conservar boletas y urnas diferenciadas para cada jurisdicción, con el objetivo de evitar confusiones en el electorado y preservar la autonomía de las provincias.

Otro de los puntos abordados fue el financiamiento de la política. Abad respaldó el esquema de financiamiento público como una herramienta clave para garantizar condiciones de equidad entre las distintas fuerzas. En ese sentido, alertó que eliminar estos aportes implicaría avanzar hacia un sistema dominado exclusivamente por recursos privados, sin contrapesos.

“Defendemos un modelo mixto, transparente y auditable, que asegure un piso de igualdad para todos los espacios políticos”, planteó.

El panel en el que participó fue moderado por el periodista Jorge Liotti y contó también con la presencia de la senadora Patricia Bullrich y de los jueces federales María Romilda Servini y Alejo Ramos Padilla. Durante el encuentro, los expositores debatieron sobre los desafíos del sistema electoral argentino y las posibles reformas en discusión de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Fuente: Agencia DIB