martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 14:35

Se subió al capot para impedir el robo de su auto y terminó hospitalizada

Ocurrió en Ramos Mejía. La víctima, de 50 años, fue abordada por tres delincuentes que, a punta de pistola, le sustrajeron el Fiat Mobi en el que esperaba a su hija.

Por Agencia DIB
El momento en el que la mujer se sube al capot de su auto.

El momento en el que la mujer se sube al capot de su auto.

Captura de video

En un violento asalto en Ramos Mejía, una mujer fue sorprendida en plena calle por tres delincuentes que la obligaron a bajar de su auto para llevárselo. Ella quiso evitar el robo y se arrojó sobre el capot mientras los ladrones intentaban escapar. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y provocó indignación entre los vecinos.

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Todo pasó en pleno día, minutos antes de las 16 de este lunes en la calle Rosales al 1150 de la mencionada localidad del partido bonaerense de La Matanza, como contó el portal local Minuto 1. La víctima, Mariana Ruth Costa Rolleri, de 50 años, esperaba a su hija dentro de su Fiat Mobi cuando fue abordada por los delincuentes, según informaron fuentes policiales.

Los ladrones avanzaron unos 50 metros con la mujer aferrada al capot, hasta que decidió arrojarse al asfalto. Como consecuencia, sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en la pierna.

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Forcejeo

Las imágenes que difundieron las cámaras muestran el momento exacto del forcejeo y del arrastre sobre la avenida. El material fue clave para reconstruir la secuencia y ya lo analizan los investigadores.

Tras el brutal asalto, personal policial y una ambulancia llegaron rápidamente al lugar. La mujer fue derivada a la Clínica San Juan de Dios, donde recibió atención médica y se confirmó que está fuera de peligro.

Escape e indignación

Los tres delincuentes lograron escapar y hasta el momento no fueron detenidos. La UFI 12 de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, interviene en la causa y dispuso las primeras medidas judiciales para avanzar en la pesquisa: tomar testimonios, analizar las cámaras y efectuar medidas sobre los vehículos involucrados.

Desde la fiscalía pidieron a la comunidad que aporte datos si alguien vio algo y aseguraron que no se descartarán líneas de investigación mientras continúan la búsqueda de los sospechosos.

Vecinos y transeúntes se manifestaron consternados por la violencia del hecho y pidieron mayor presencia policial en la zona.

Fuente: Agencia DIB

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