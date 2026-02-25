miércoles 25 de febrero de 2026
Ramallo: veinte años de cárcel para dos de los asesinos del comerciante César Butara

Otros tres acusados (que optaron ser juzgados por un jurado popular) aguardan por una audiencia preparatoria que tendrá lugar el próximo mes.

El crimen de César Butara conmocionó en 2024 a Ramallo.

La Justicia condenó a dos de los cinco acusados por el crimen de César Butara, ocurrido en la localidad de Ramallo en febrero de 2024. Los imputados José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez fueron condenados a la pena de 20 años de reclusión. En tanto, otros tres acusados (que optaron ser juzgados por un jurado popular) aguardan por una audiencia preparatoria que tendrá lugar el próximo mes.

De acuerdo con el diario El Norte, los cinco imputados en la causa, todos oriundos de San Pedro, están acusados de haber asaltado a la familia de la víctima y asesinado a César Butara, abogado y comerciante de Ramallo. Según la acusación, el crimen se produjo en el marco de un robo planificado, en el que los imputados habrían actuado de manera coordinada.

Dos condenados por el crimen de C&eacute;sar Butara en Ramallo.

Dos condenados por el crimen de César Butara en Ramallo.

Durante los alegatos leídos el jueves pasado, la fiscal Verónica Marcantonio, titular de la UFI N° 1, imputó a los acusados la coautoría del hecho bajo las figuras de homicidio criminis causa, robo calificado por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego. En ese contexto, sostuvo que todos los involucrados participaron de un plan común y cumplieron roles específicos en la ejecución del delito.

Tal como informó la Agencia DIB en febrero de 2024, el reconocido comerciante de 57 años fue asesinado de un disparo en el pecho por delincuentes que ingresaron a robar a su vivienda en una zona de casa quintas en el partido bonaerense de Ramallo, y que se dieron a la fuga con una motocicleta de la víctima y un millón de pesos en efectivo.

