lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 16:14

Ramallo: dos hombres murieron tras chocar contra un árbol en la Costanera

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el Camino de la Costa. Las víctimas se dirigían a trabajar al Parque Industrial COMIRSA, en el Complejo Ramallo-San Nicolas.

Por Agencia DIB
Las víctimas del accidente de Ramallo fallecieron en el acto.

Las víctimas del accidente de Ramallo fallecieron en el acto.

El Norte de San Nicolás

En la madrugada de este lunes, dos hombres murieron luego de que el auto en el que viajaban se despistara y terminara chocando contra un árbol en el Camino de la Costa y Zabaleta, en jurisdicción de Ramallo.

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De acuerdo a El Norte de San Nicolás, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando un Ford Focus gris salió de la calzada e impactó contra un árbol. Cuando llegaron efectivos de la Policía y personal médico constataron que los dos hombres habían muerto en el acto.

Las víctimas del accidente ocurrido sobre el Camino de la Costa son Daniel Agüero y Juan Ángel Lucero, ambos de 40 años y con domicilio en esa localidad. Ambos hombres se dirigían a trabajar al parque industrial Comirsa.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó bajo intervención de la autoridad judicial correspondiente.

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