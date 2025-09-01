lunes 01 de septiembre de 2025
1 de septiembre de 2025 - 20:21

Ramallo: condena de prisión perpetua por el crimen de Jorgelina Fernández, ocurrido en 2013

El cuerpo de la joven de 26 años fue hallado en abril de 2013 en la costanera alta cerca del Santuario de San Nicolás. La mató Sebastián Jesús Walter, quien había sido su pareja a quien había denunciado.

Por Agencia DIB
Sebastián Jesús Walter, condenado por el crimen de Jorgelina Fernández.

El Norte de San Nicolás

La Justicia condenó a prisión perpetua a Sebastián Jesús Walter, autor penalmente responsable del asesinato de Jorgelina Fernández, la joven de Ramallo cuyo cuerpo fue hallado en abril de 2013 en la costanera alta cerca del Santuario de San Nicolás. Walter fue encontrado culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La protesta en la planta de Termium-Siderar en Ramallo. (Gentileza Diario El Norte)

Paolo Rocca prohibió el ingreso de 1200 trabajadores a la planta de Ternium: se agrava el conflicto en Ramallo
La impactante imagen del predio del Laboratorio Ramallo con montañas de ampollas de diversos medicamentos, incluyendo fentanilo. (Gentileza El Norte) 

Hallan montañas de ampollas de descarte de fentanilo y otros fármacos en Laboratorio Ramallo

Según recuerda El Norte de San Nicolás, Fernández, de 26 años, fue asesinada a golpes. Walter, que había sido su pareja, había sido denunciado por la propia víctima por abuso sexual dos meses antes de que este la asesinara. Tras el crimen, el hombre huyó a Perú y durante el viaje conoció a “Dulce” Centeno Taipe, una mujer trans de nacionalidad peruana a quien estranguló. Confesó el crimen, fue detenido y condenado en ese país donde agotó una pena a diez años. Cuando regresó a Argentina fue capturado y alojado en la UP3, donde permaneció en el Pabellón N°7 a la espera del juicio.

La parte acusadora, a cargo del fiscal Jorge Leveratto, había pedido la pena máxima para el imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido realizado en contexto de violencia de género. En su teoría del caso, reconstruyó el hecho, basándose en los dichos de testigos, describiendo que entre las 3 y 3.45 de la mañana del 3 de abril de 2013 Walter se encontró con la joven, caminaron varias cuadras, discutió con ella recriminándole que lo hubiese denunciado por abuso sexual. Aseguró que al llegar a la zona de la costanera alta (ex Parque Presidente Perón) la golpeó hasta matarla y luego huyó. Explicó que la joven se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad, que tomaba medicación psiquiátrica y que había una curatela iniciada para protegerla.

Entre los elementos de prueba, el fiscal se apoyó en el relato de testigos que los vieron juntos momentos previos a la muerte de la víctima y, entre otros indicios, fue clave una campera que tenía en sus bolsillos las estampitas que la joven entregaba a cambio de dinero. (DIB) GML

Por  Agencia DIB