Quién es la exempleada de Morón detenida por la banda que extorsionaba con perfiles falsos en apps de citas

Karen Yael Cufré , detenida en la causa contra la banda que realizaba extorsiones desde la cárcel a través de aplicaciones de citas , resultó ser empleada del Municipio de Morón . Una de las víctimas de la banda fue el soldado Rodrigo Gómez , quien se suicidó en diciembre pasado en el interior de la Quinta de Olivos .

La mujer se desempeñaba hasta su detención como empleada en el Centro de Monitoreo de la Secretaria de Seguridad de Morón .

A través de un comunicado, las autoridades del municipio explicaron que Cufré “fue incorporada en 2025 como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso , tal como se le solicitara”.

Sin embargo, explicaron que tras la muerte del soldado y ante la investigación que confirma las extorsiones que recibió Gómez de esta banda, integrada por Cufré, “se dispuso su cesantía inmediata” .

El comunicado destaca que la cesantía sucedió semanas atrás pero la noticia se conoció recién en las últimas horas.

“El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”, cierra el escrito.

Líderes y acusaciones

La banda era liderada por dos hombres alojados en la Unidad N°36 de Magdalena, junto a otro interno de la Unidad N°26 de Lisandro Olmos y cuatro mujeres.

Se les atribuyó a todos los imputados haber formado parte, con distintos grados de participación, de una asociación criminal que se habría dedicado organizadamente y en forma habitual, a obtener la entrega, envío, depósito o transferencias de cosas y/o dinero mediante acciones intimidatorias, simulación de autoridad pública y/o invocación de una falsa orden de esta, además de tres hechos de extorsión.

Asimismo, a los cabecillas se les imputó la instigación al suicidio del granadero Gómez, destaca el parte del portal Fiscales.

Modus operandi

La organización criminal creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas -entre ellas Evermatch-, para contactar a las víctimas y proponerles continuar la conversación a través de WhatsApp.

Luego, desde el número de la supuesta mujer, las víctimas recibían un mensaje de audio de quien decía ser su madre, en el que les advertía que la joven era menor y que formularía una denuncia en su contra.

Posteriormente, recibían un llamado de una persona que se hacía pasar por efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien les indicaba que la supuesta madre estaba por denunciarlos y les exigía transferir dinero bajo el pretexto de “ayudar con la situación” y evitar la denuncia.

En base a las pruebas recabadas se estableció que la organización participó de tres hechos. El primero de los casos fue el que perjudicó al soldado, a quien obligaron a transferir $ 1.413.000, a dos cuentas de Mercado Pago, el 15 de diciembre pasado.

Fuente: Agencia DIB