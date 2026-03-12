Por primera vez, una mujer quedó al frente de la Alcaidía Penitenciaria de Batán

Desde el lunes último, la Alcaidía Penitenciaria Batán , en el partido bonaerense de General Pueyrredon , es dirigida por una mujer, luego de muchas décadas de conducción exclusivamente masculina. La nueva titular es la inspectora mayor María Guadalupe Díaz , quien tomó formalmente el cargo en una ceremonia realizada en el establecimiento tras la designación dispuesta por la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Nacida en Olavarría , Díaz ingresó al SPB cuando todavía eran escasas las mujeres que aspiraban a construir una carrera dentro de esa estructura. En 2003 egresó de la Escuela de Cadetes con la jerarquía de adjutora y desde entonces fue construyendo su trayectoria paso a paso. Es licenciada en Gestión Penitenciaria y técnica superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria.

A lo largo de los años su carrera la llevó por distintas dependencias del sistema: las unidades 1 de Olmos; 2, 27 y 38 de Sierra Chica; 7 de Azul; 19 de Saavedra y 8 de Los Hornos, en La Plata .

Ese recorrido terminó por abrirle la puerta de la conducción de la Alcaidía Penitenciaria, dependencia clave dentro del Complejo Penitenciario de Batán , uno de los principales nodos del sistema penitenciario del sudeste bonaerense.

Asunción

La ceremonia de asunción se realizó en el playón del establecimiento y formalizó el relevo del director saliente, Edgardo Edmundo Flores. El acto fue encabezado por el subdirector general de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez, acompañado por autoridades del complejo y personal penitenciario.

Durante la toma de posesión del cargo, Díaz agradeció la confianza depositada por las autoridades y destacó la importancia de sostener el compromiso institucional y el trabajo cotidiano del personal que cumple funciones en la dependencia.

Dimensión simbólica

La designación de Díaz tiene también una dimensión simbólica, ya que llegó apenas un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En ese sentido, su nombramiento tiene que ver con el ingreso progresivo de mujeres a ámbitos de conducción dentro de instituciones que durante décadas fueron conducidas por hombres.

Fuente: Agencia DIB