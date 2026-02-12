jueves 12 de febrero de 2026
Puan: piden siete años de prisión para mujer que extorsionaba a un hombre con fotos íntimas

Los hechos se produjeron entre 2022 y 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero varias veces y realizar transferencias por más de $ 4 millones.

Con la declaración de la víctima, su pareja, un compañero de trabajo y la imputada, comenzó y finalizó el juicio para analizar la conducta de Stella Maris Distel, acusada de haber extorsionado a un hombre con fotos íntimas en Puan.

Según informa la Agencia de Noticias Judiciales, en los alegatos el fiscal Rodolfo De Lucía solicitó la pena de siete años de prisión, en tanto que el representante de la víctima adhirió al pedido del Ministerio Púbico y la defensa de Distel pidió su absolución.

Puan, denuncia por extorsión

Los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de $ 4 millones, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Tal como informó la Agencia DIB, todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y comenzaron a mantener comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer había capturado, para posteriormente extorsionarlo. Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones. A lo largo de la investigación se lograron obtener pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

La mujer llegó a juicio imputada por el delito de extorsión, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. “Es un caso de sexting, que figura en una ley nacional pero no está tipificado en el Código Penal. Por ese motivo será indagada por extorsión, que tiene una pena mínima de 5 años de prisión”, explicó en su momento una fuente del caso.

El fallo del doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal Criminal Nº 2, se conocerá el próximo miércoles 18 a las 12 horas.

