Preocupación en el norte bonaerense por el robo de ganado en las islas del Paraná

Según ganaderos del Delta del Paraná, “en el último mes le han robado un promedio de 20 animales a cada productor”.

Ante el abigeato desatado en la zona insular ubicada frente a San Nicolás , Ramallo, San Pedro y Villa Constitución , productores de la zona crearon un grupo llamado “Delta del Paraná” , para buscar cómo gestionar soluciones ante las fuerzas de seguridad y la Justicia. Según contó Fernando Coronel , uno de estos ganaderos autoconvocados, “en el último mes le han robado un promedio de 20 animales a cada productor” . Y aseguró que detrás de cuatrerismo hay un negocio bien organizado. “Esto no es hambre” , afirmó.

San Nicolás: condenaron a los jóvenes acusados por el doble crimen de la Costanera

“Siempre supimos que cada tanto nos podían carnear un animal. Pero en los últimos cuatro años el abigeato se fue intensificando de manera muy fuerte , al punto de que, en los últimos días de octubre, se robaron y faenaron unos 20 animales de cada productor”, contó Coronel en declaraciones a El Norte .

El productor tiene sus animales en la amplia superficie de Las Lechiguanas entrerrianas, tierra insular frente a San Nicolás y otros distritos del norte bonaerense y sur santafesino.

“Estamos hablando de una extensión de, aproximadamente, 150 kilómetros , que es jurisdicción de una sola comisaría, la Tercera, de la sección Islas . Se trata de una comisaría que prácticamente no contaba con recursos para patrullar. No había lanchas ni motores, y el personal no tenía herramientas ni instrumentos para dar respuestas”, contó el ganadero. “Los malvivientes conocían esa situación, y entonces la zona era tierra de nadie” , añadió.

Directo a la carnicería

Los productores tienen claro que el cuatrerismo es el primer eslabón de una organización completa: los faenadores ya tienen el producto que robarán colocado en carnicerías.

“Si uno ve la forma en la que estos delincuentes depostan el animal, está claro que saben lo que hacen. Son muy prolijos. Solo dejan las manos y la cabeza en el campo. Si el animal es grande, bueno, también pueden dejar el espinazo”, explicó Coronel.

“No es gente que haga esto porque tenga hambre”, afirmó, y destacó: “Seguramente hay carniceros detrás de este negocio”.

De noche y de día

Coronel contó que los isleños ven pasar las embarcaciones en las que se mueven los delincuentes tanto de noche como a plena luz del día.

“En octubre conseguimos que la Policía Rural de Entre Ríos incorpore una lancha nueva a la Comisaría Tercera, para iniciar los recorridos por la zona. En la mañana del 16 de octubre, dos días después de comenzar los patrullajes, la lancha policial se enfrentó con dos embarcaciones y en un intenso tiroteo el bote policial quedó con 12 perforaciones”, relató el productor.