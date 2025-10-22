miércoles 22 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 18:05

Pilar: comienza el juicio por el crimen del ingeniero Roberto Wolfenson

A casi dos años del asesinato en el country La Delfina de Pilar, será juzgada Rosalía Paniagua, la mujer acusada de haberlo matado y robado.

Por Agencia DIB
Roberto Eduardo Wolfenson Band, el ingeniero electrónico de 71 años fue asesinado en su casa del country La Delfina, del partido de Pilar.

A casi dos años del crimen del ingeniero Roberto Wolfenson, ocurrido en su vivienda del country La Delfina, en Pilar, comenzará el juicio contra Rosalía Paniagua, la mujer acusada de haberlo asesinado y robado. El proceso, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro, se iniciará el 3 de noviembre.

Tal como informa el sitio Resumen de Pilar, Paniagua llega al debate oral acusada de “robo calificado por el uso de arma utilizada en forma impropia en concurso real con homicidio criminis causa”. La mujer se desempeñaba como empleada doméstica en la casa del ingeniero, quien fue hallado muerto dentro de su domicilio el 24 de febrero de 2024.

La muerte de Roberto Eduardo Wolfenson

En un primer momento, el fallecimiento de Wolfenson fue atribuido a causas naturales, pero peritajes posteriores desmintieron esa hipótesis: el cuerpo presentaba signos de asfixia y golpes compatibles con un ataque violento. A partir de allí, la investigación comenzó a centrarse en Paniagua, quien había desaparecido tras el hecho.

Los peritajes de ADN revelaron que debajo de las uñas de la víctima había material genético de Paniagua, lo que reforzó la hipótesis de que Wolfenson se defendió antes de ser asesinado. Además, las cámaras de seguridad captaron a la mujer en la estación de trenes de Pilar, manipulando un teléfono que, según los investigadores, pertenecía al ingeniero. Ese mismo aparato se conectó por última vez a una antena cercana a la estación, un lugar donde la víctima nunca estuvo. (DIB)

