Piden 15 años de prisión para expolicía por abusar de la hija de su pareja en Bahía Blanca y Necochea

El expolicía es juzgado en Bahía Blanca. Agencia de Noticias Judiciales

La fiscalía pidió una pena de 15 años de prisión para un expolicía acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, hechos que habrían sucedido en las ciudades bonaerenses de Bahía Blanca y Necochea. De acuerdo con el portal La Nueva, el pedido fue realizado por el doctor Marcelo Romero Jardín durante los alegatos del debate oral que lleva adelante la jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2, Mercedes Rico.

El sujeto, a quien no se identifica para preservar a la menor, fue detenido por orden de la Justicia el 5 de noviembre de 2024. La misma sanción solicitó la abogada Viviana Lozano, quien asesora a la madre de la menor. Lozano reclamó además la inscripción en el registro de agresores sexuales, que sea sometido en prisión a un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y que se le impida el contacto mediante cualquier medio con la víctima y su madre.

El procesado está imputado de abuso sexual simple -al menos dos hechos-, en concurso real con abuso sexual simple reiterado, agravado por haber sido cometido mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años. Según la imputación, agrega La Nueva, la víctima tenía 11 años cuando el sujeto la abusó en varias oportunidades y la amenazó para que guardara silencio. Los hechos ocurrieron en dos domicilios de Bahía Blanca y en Necochea.

El veredicto de la magistrada se dará a conocer el lunes. (DIB) GML

