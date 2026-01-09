Pedro Troglio denunció que fue estafado por una reconocida desarrolladora inmobiliaria de La Plata

El reconocido director técnico Pedro Troglio , actualmente a cargo de Banfield, denunció que fue estafado por una desarrolladora inmobiliaria de La Plata, en la que invirtió para adquirir departamentos “en pozo”, que nunca se hicieron . Afirma que hay cientos de damnificados más en la ciudad, donde esa modalidad de negocio está extendidísima.

Pilar: un policía fue baleado accidentalmente por un compañero en la base de la FBA

Conmoción en Merlo: asesinaron a una joven de 21 años que intentó defender a su hermano

“Hay gente que perdió los ahorros de toda su vida”, dijo Troglio al denunciar el accionar de la compañía platense ABES Desarrolladora de Negocios , a la que le compró departamentos en pozo con una modalidad que va devengando intereses a medida que la construcción va avanzando.

Pero las alarmas se dispararon cuando la compañía comenzó a retrasarse en el pago de esos intereses , aproximadamente hace “tres o cuatro meses”, según relató Troglio. Después, se constató que los departamentos no fueron contruidos ni tampoco fue devuelto el dinero que pusieron los i nversores en el proyecto, que en total serían más de 160.

La situación se volvió crítica a fines del 2025 cuando la empresa Abes Desarrolladora de Negocios cambió de manos para avanzar con un plan de acción para evitar una supuesta quiebra. Ante esto y la paralización de varias obras en La Plata, los damnificados acumulan las denuncias contra los administradores del proyecto original, Diego Lacki y Macarena Núñez.

¿Cómo cayó Troglio en el engaño?

Troglio contó que decidió invertir ahorros personales en varios fideicomisos de ABES, luego de conocer a los responsables “en una cena con amigos”. El DT entró en confianza y pagó, según detalla en una denuncia penal 64 mil dólares a un fideicomiso y otros 93 mil a una cuenta personal de Lacki, radicada en EE.UU.

Lo cierto es que Troglio se quedó sin el dinero y los departamentos y ahora todo es investigado por la justicia. Él dijo que puede “seguir viviendo” sin ese dinero, porque su situación económica se lo permite, pero lamentó que otras personas que también fueron estafadas invirtieron todos sus ahorros en esto.

Hay varias denuncias que avanzan en diversos juzgados, pero no se descarta que todo se unifique en una sola causa.

La historía causó gran revuelo en La Plata, una ciudad que desde hace unos años vive un notable auge de construcción de edificios de propiedad horintal en su centro histórico, muchos de ellos bajo la modad de "pozo". Las desarroladoras conocidas son un puñado, algunas de las cuales tienen denuncias por demoras en terminar los proyectos.