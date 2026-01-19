lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026 - 17:19

Operativo de película en San Clemente del Tuyú: robaron una moto, chocaron y los persiguió la policía

El episodio se dio en el marco del Operativo Verano Sol. El vehículo robado y logró ser devuelto a su dueño. Los delincuentes, una adolescente y un muchacho de 15 y 18 años, fueron detenidos y estarían involucrados en otros robos en la zona.

Por Agencia DIB
El joven mayor de edad quedó detenido y se investiga su partición en otros robos en San Clemente.&nbsp;

Una persecución de película se desarrolló en San Clemente del Tuyú, en el marco del Operativo Verano Sol desplegado por la Policía bonaerense: dos jóvenes robaron una moto de una casa y salieron en el rodado; al ser alertados de lo ocurrido, los agentes los persiguieron; en el raid, los ladrones chocaron y destruyeron el vidrio de una estación de servicio; finalmente, cuando intentaban huir a pie, quedaron detenidos.

Imagen tomada de uno de los videos que circularon por redes sociales. 

Bahía Blanca: brutal agresión a una joven árbitra en un partido de fútbol amateur
Familiares de Alan Bordón piden Justicia por el crimen del joven. 

Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa

El episodio culminó en una estación de servicio ubicada en Avenida San Martín y Avenida Naval, donde se detectó la motocicleta robada. "Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron evadirse, impactando el rodado contra la vidriera de la estación de servicio, ocasionando daños en cristales y en el interior del comercio, para luego continuar la fuga a pie.

San Clemente moto robada

A escasos metros, fueron interceptados y aprehendidos por personal de la dependencia, con colaboración de efectivos de UPPL y personal de Institutos", indicó el parte del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Durante el procedimiento se tomaron muestras y se dio intervención de Policía Científica. La autoridad judicial dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de encubrimiento, otorgando posteriormente la libertad a la menor mientras, que el mayor continúa detenido conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal. La moto robada fue recuperada y entregada a su propietario.

El frente del local de la estación de servicio, destruido tras el choque.

Protagonistas de otros robos

A raíz de las tareas investigativas desarrolladas para el caso, tras el análisis de material probatorio, testimonios y registros fílmicos, se logró establecer que los aprehendidos estarían involucrados en distintos hechos delictivos ocurridos recientemente en la jurisdicción, permitiendo el esclarecimiento de varios robos registrados en fechas anteriores.

"Este accionar refleja el compromiso institucional y el trabajo coordinado entre las fuerzas policiales, la Fiscalía, el Municipio y la Secretaría de Seguridad, quienes continúan aunando esfuerzos para prevenir, esclarecer y desalentar el delito, brindando respuestas firmes y efectivas en resguardo de la seguridad de los vecinos", indicaron desde la cartera que dirige Javier Alonso.

Fuente: Agencia DIB

