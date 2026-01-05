Ocho detenidos por realizar maniobras peligrosas con vehículos en Pinamar

Uno de los vehículos incautados en los operativos realizados por agentes del operativo "De Sol a Sol".

Ocho personas fueron detenidas por efectivos policiales a cargo del operativo “De Sol a Sol” en diversos procedimientos llevados a cabo en Pinamar, tras detectar maniobras peligrosas en los médanos en el sector conocido como “La Olla”, ubicado en la zona de La Frontera. Los agentes bonaerenses secuestraron una Hummer, una Ford Ranger, 3 UTV y varias camionetas Amarok.

De acuerdo al parte policial, “se detectó un grupo de conductores que realizaban picadas, maniobras temerarias y circulaban a alta velocidad, lo que ponía en grave riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar, así como la del propio personal interviniente”.

El operativo fue desarrollado de manera coordinada por personal de la Jefatura de Policía Comunal, DDI Pinamar, Inteligencia Criminal, GAD, GPM, Infantería, Caballería y Comunicaciones, logrando controlar la situación sin que se registraran incidentes mayores.

El fiscal en turno, Sergio García, a cargo de la UFID N°5 de Pinamar, dispuso la incautación de los rodados, la notificación a los aprehendidos en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, y la formación de actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, continuándose con las diligencias legales correspondientes y la elevación de las actuaciones a la sede judicial interviniente.

