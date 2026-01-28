miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 11:52

Morón: balearon a dos policías para robarles una moto y uno de ellos está grave

Un oficial y una cadete de la Policía de la Ciudad fueron heridos durante un intento de robo en Morón. Los delincuentes se encuentran prófugos.

Por Agencia DIB
Personal del SAME trasladan al policía baleado en Morón.

NA

Un efectivo de la Policía de la Ciudad y una cadete fueron baleados durante un intento de robo de su moto el martes a la noche en el centro de Morón. El hecho sucedió en Curupaytí al 700 de esa localidad del conurbano cuando el policía fue interceptado por al menos dos delincuentes quienes trataron de sustraerle la moto.

Lluvia de balas en Morón

Tras un intenso tiroteo, los ladrones huyeron dejando heridos al oficial de la Policía de la CIudad Mariano Guerra -con disparos en en tórax, un glúteo y la pierna derecha- y a la cadete Leyla Espinosa -con balazos en la pierna izquierda y la mano derecha-, informó NA.

Guerra y Espinosa fueron trasladados al Hospital de Morón, muy cerca del lugar del tiroteo. El policía estaba muy grave y los médicos constataron “lesiones múltiples en vesícula, intestino delgado y fractura de peroné”. En tanto Espinoza fue atendida por una fractura expuesta del dedo índice derecho.

En las primera horas del miércoles, Guerra fue trasladado por un helicóptero del SAME al Hospital Durand de CABA donde fue nuevamente operado. Horas después hubo una nueva derivación al Hospital Italiano, donde se encuentra peleando por su vida en Terapia intensiva.

Por el momento los dos agresores se encuentran prófugos.

