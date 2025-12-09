martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 12:37

Causa Sur Finanzas y la relación con la AFA: allanaron 15 clubes bonaerenses

ARCA y la Policía Federal buscan información en la causa por presunto lavado de dinero de Ariel Vallejo, empresario de Sur Finanzas, ligado a Chiqui Tapia.

Por Agencia DIB
La sede central de la AFA, uno de los lugares allanados, además de 18 clubes, en la causa Sur Finanzas.

NA

Por orden de la justicia federal de Lomas de Zamora, la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizan este martes 35 allanamientos en forma simultánea. Estos procedimientos forman parte de la investigación por presunto lavado de dinero de la compañía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La búsqueda de documentación, celulares y vehículos se lleva a cabo en las dos sedes de la AFA -el edificio de la calle Viamonte y el predio "Lionel Andrés Messi" de Ezeiza-, la sede de la Superliga Profesional y 18 clubes, de los que 15 están en la Provincia de Buenos Aires. Todas las entidades están relacionadas con Sur Finanzas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación, informó NA.

Los clubes allanados

Además de las sedes de la AFA y la de la Superliga, estas son las instituciones deportivas involucradas:

En la Provincia de Buenos Aires

  • Racing Club
  • Club Atlético Independiente
  • Platense
  • Deportivo Armenio
  • Los Andes
  • Deportivo Morón
  • Excursionistas
  • Temperley
  • Victoriano Arenas
  • Sportivo Dock Sud
  • Estrella del Sur
  • Acassuso
  • Banfield
  • Brown de Adrogué
  • Defensores de Glew

En CABA

  • San Lorenzo de Almagro
  • Argentinos Juniors
  • Barracas Central

Fuente: Agencia DIB

