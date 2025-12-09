Causa Sur Finanzas y la relación con la AFA: allanaron 15 clubes bonaerenses

Por orden de la justicia federal de Lomas de Zamora, la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizan este martes 35 allanamientos en forma simultánea. Estos procedimientos forman parte de la investigación por presunto lavado de dinero de la compañía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La búsqueda de documentación, celulares y vehículos se lleva a cabo en las dos sedes de la AFA -el edificio de la calle Viamonte y el predio "Lionel Andrés Messi" de Ezeiza-, la sede de la Superliga Profesional y 18 clubes, de los que 15 están en la Provincia de Buenos Aires. Todas las entidades están relacionadas con Sur Finanzas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación, informó NA.
Los clubes allanados
Además de las sedes de la AFA y la de la Superliga, estas son las instituciones deportivas involucradas:
En la Provincia de Buenos Aires