Causa Sur Finanzas y la relación con la AFA: allanaron 15 clubes bonaerenses

La sede central de la AFA, uno de los lugares allanados, además de 18 clubes, en la causa Sur Finanzas. NA

Por orden de la justicia federal de Lomas de Zamora, la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizan este martes 35 allanamientos en forma simultánea. Estos procedimientos forman parte de la investigación por presunto lavado de dinero de la compañía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La búsqueda de documentación, celulares y vehículos se lleva a cabo en las dos sedes de la AFA -el edificio de la calle Viamonte y el predio "Lionel Andrés Messi" de Ezeiza-, la sede de la Superliga Profesional y 18 clubes, de los que 15 están en la Provincia de Buenos Aires. Todas las entidades están relacionadas con Sur Finanzas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación, informó NA.

Los clubes allanados Además de las sedes de la AFA y la de la Superliga, estas son las instituciones deportivas involucradas:

En la Provincia de Buenos Aires

Racing Club

Club Atlético Independiente

Platense

Deportivo Armenio

Los Andes

Deportivo Morón

Excursionistas

Temperley

Victoriano Arenas

Sportivo Dock Sud

Estrella del Sur

Acassuso

Banfield

Brown de Adrogué

Defensores de Glew En CABA San Lorenzo de Almagro

Argentinos Juniors

Barracas Central Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







