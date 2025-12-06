El gobierno intimó a la AFA en medio de la pelea con "Chiqui" Tapia

El Ministerio de Capital Humano informó que la denominada “Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA)” no está habilitada como institución universitaria en la República Argentina.

Según el comunicado, la Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA a suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica. Además, la entidad deberá presentar un descargo en un plazo de cinco días hábiles.

La pelea con "Chiqui" El Ministerio detalló que la Asociación del Fútbol Argentino viene publicitando carreras de grado y posgrado en medios de comunicación, redes sociales y una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial ni autorización ministerial.

En el segundo tramo del comunicado, la cartera recordó que la normativa vigente establece que el uso de la palabra “Universidad” está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional.

