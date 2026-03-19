jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 13:12

Mar del Plata: una mujer robó un auto, lo chocó contra una casa en obra y causó un incendio

Ocurrió en San Luis y Alvarado. La acusada, de 37 años, quedó detenida. Se investiga por qué se llevó el vehículo, que era de una persona que conocía.

Por Agencia DIB
El auto chocó y se incendió en la zona de San Luis y Alvarado, en el centro de Mar del Plata.

El auto chocó y se incendió en la zona de San Luis y Alvarado, en el centro de Mar del Plata.

La Capital

En un confuso episodio ocurrido en horas de la madrugada de este jueves en la ciudad de Mar del Plata, una mujer de 37 años robó un automóvil que estaba estacionado en el macrocentro, lo chocó contra una casa en obra y provocó un incendio.

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De todos modos, según cuenta La Capital, no se trató de un hecho de inseguridad: la acusada se llevó, por circunstancias que se están investigando, el vehículo de una persona que conocía y con quien momentos antes del hecho había sostenido una discusión.

Dato: el dueño del rodado, un Peugeot 208, es un joven de 26 años que sería familiar de Cristian “El Chavo” Campos, un adolescente torturado y asesinado hace tres décadas por la Policía en Mar del Plata.

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As&iacute; se ve&iacute;a el veh&iacute;culo chocado con la luz de la ma&ntilde;ana.

Así se veía el vehículo chocado con la luz de la mañana.

Discusión y fuga

Al parecer, momentos antes de que se produjera el incidente, el propietario del vehículo y otras personas entre las que se encontraba la mujer -integrante de la comunidad zíngara- habían discutido en la vereda de un local nocturno ubicado en las inmediaciones de Córdoba y Almirante Brown.

En este marco, alrededor de las 6 de la mañana el automóvil estaba en marcha y con la puerta del lado del conductor abierta. Por motivos que son materia de investigación, la acusada lo abordó, tomó el volante y escapó a toda velocidad.

Poco después, cerca de las 6.20, los bomberos del cuartel central y la Policía recibieron la advertencia del Servicio de Emergencias 911 de que en la zona de San Luis y Alvarado el Peugeot 208 se había estrellado contra la mampostería de una casa en obra. El impacto había generado un incendio.

Además de los bomberos, se hizo presente allí una cuadrilla de Camuzzi, ya que se había producido una fuga en el medidor del inmueble.

Detenciones

Al arribar al sitio, el personal de la comisaría 2ª, con jurisdicción en la zona, detuvo a la acusada en San Luis y Garay, mientras intentaba fugarse presuntamente alcoholizada, y también a un hombre de 31 años que se presentó en el lugar poco después y comenzó a increpar y a amenazar a los efectivos.

Como había sufrida una herida cortante y presentaba sangrado en su rostro, antes de quedar a disposición de la Justicia la acusada fue trasladada en una ambulancia del SAME hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos le realizaron las curaciones de rigor.

Por lo sucedido, la Fiscalía de Flagrancia inició una causa penal caratulada “hurto agravado de vehículo dejado en vía pública y resistencia a la autoridad”, en el marco de la cual quedaron aprehendidos los sospechosos.

Fuente: Agencia DIB

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