miércoles 17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025 - 20:29

Mar del Plata: un hombre quedó detenido por llevar cocaína y marihuana envuelta en bombuchas

Según trascendió, el sujeto había ido de visita a la Unidad Nº44. de Batán, con intención de pasar las sustancias.

Por Agencia DIB
bombuchas con marihuana

En un control de rutina realizado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se secuestró un cargamento de cocaína y marihuana, que llevaba ocultas un hombre de 52 años en la Ruta 88, a la altura del kilómetro 8,5. Según trascendió, el sujeto había ido de visita a la Unidad Nº44. de Batán, con intención de pasar las sustancias.

Según informó La Capital de Mar del Plata, durante la requisa, los agentes encontraron en el bolsillo izquierdo del pantalón del imputado 12 envoltorios de goma tipo "bombucha" - los típicos globos de agua que se usan en Carnaval - con marihuana en su interior.

cocaina MDQ

Al someterla a un test de orientación, el análisis arrojó un resultado positivo para cannabis sativa, con un pesaje total de 9 gramos. Además, el sujeto llevaba 20 envoltorios de nylon color rosa con sustancia blanca en polvo. El análisis pericial confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un pesaje de 6 gramos.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Estupefacientes, que dispuso la notificación al hombre y el inicio de actuaciones caratuladas como “tenencia simple de estupefacientes”. (DIB)

