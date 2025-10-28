Mar del Plata: pedido de perpetua para acusado de matar a un joven en disputa por una gallina

El crimen de un joven tras la disputa vecinal por una gallina llegó a juicio oral esta semana en Mar del Plata y la fiscal que realizó la investigación pidió que se condene al imputado a prisión perpetua.

Se trata de Brandon Tomás Ledesma (19) , detenido desde junio de 2023 cuando cayó tras una persecución. Antes, el 8 de enero, había participado de una pelea en el barrio El Progreso en la cual resultó herido de muerte Jeremías Fredes (18) , según recuerda el diario La Capital .

Para la fiscal Romina Díaz , Fredes fue el autor del disparo que acabó con la vida de la víctima, fallecida una semana después. En su alegato consideró probada la responsabilidad del imputado en la comisión del delito de “homicidio agravado” y por eso solicitó que se le imponga la máxima de las penas.

El abogado defensor, Mauricio Varela , no discutió la participación de su cliente, pero solicitó que se contemplen atenuantes que, según él, convierten la figura delictiva en “homicidio culposo” o, en su defecto, en “homicidio agravado por el uso de arma de fuego pero sin alevosía”.

Luego de finalizada la audiencia, los magistrados anunciaron que darán a conocer su veredicto el miércoles 12 de noviembre a las 8.30.

Según recuerda el diario La Capital, el hecho ocurrió el 8 de enero de 2023, cerca de las 19.30, sobre la calle Juana Manso al 1200 cuando, según la hipótesis fiscal, Ledesma le efectuó varios disparos a Jeremías Nahuel Fredes, impactándole al menos uno de ellos en el sector de su cuello, mientras la víctima se hallaba de espaldas al agresor, ya que corría para evitar ser alcanzado por los disparos.

Todo empezó por el robo de una gallina del patio de una casa ubicada en Azopardo al 6100. Ante esta situación, el dueño del animal fue hacia la casa del sospechoso, en la que estaba Ledesma, y exigió que se lo devolvieran. Esto generó una discusión y al confrontar con el supuesto ladrón, intercedieron los amigos de ambos: Jeremías Fredes en apoyo de la víctima del robo y Brandon Ledesma en la facción acusada de robar la gallina.

Los agresores ingresaron de nuevo a la casa de Brandon Ledesma y salieron luego armados con palos, fierros, cuchillos y piedras. Según testigos, Ledesma salió con un arma de fuego y fue directamente contra Jeremías Fredes. Primero le disparó a las piernas, por lo que el joven huyó y, mientras corría, le tiró por la espalda.

Ledesma logró estar prófugo por seis meses, hasta que el 28 de junio de 2023 fue detenido mientras circulaba en una moto Honda Tornado robada. (DIB)