Mar del Plata: detuvieron a un hombre por trata, quien tatuaba el cuerpo de las víctimas a la fuerza

Facundo Uribe, de 43 años, fue trasladado a la Unidad Penal Nº.44 de Batán. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Un hombre de 43 años quedó detenido en la ciudad de Mar del Plata , acusado por trata de personas contra al menos tres mujeres, delito calificado como “explotación de la prostitución”.

Tras profundizar en las tareas de investigación, se comprobó que el sujeto ejercía violencia física, amenazas, coerción y suministro de estupefacientes como mecanismo de sometimiento sobre las víctimas, a las que obligaba a ejercer la prostitución y luego se quedaba con las ganancias.

La investigación se inició el 11 de julio de 2025, tras denuncias de vecinos que alertaron sobre la posible retención de mujeres contra su voluntad en el Monoblock 21 del Complejo SOIP.

Con los elementos de prueba reunidos a través de observaciones encubiertas, testimonios de vecinos y seguimiento vehicular, la justicia otorgó dos órdenes de allanamiento y una de detención contra el sujeto, identificado como Facundo Urbani.

Según informó el ministerio de Seguridad bonaerense, en las últimas horas el muchacho quedó detenido y, en el mismo domicilio, se rescató a una víctima de 23 años. La mujer, cuya identidad quedó a resguardo, recibe actualmente atención sanitaria y contención.

Entre los hechos más graves, la víctima relató que el imputado le marcó su cuerpo con tatuajes forzados: le grabó la letra “F” en la pelvis y sus iniciales, "FU", en los glúteos.

La intervención de la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y DDHH de la PBA permitió constatar en entrevista privada que el detenido obligaba a las mujeres a prostituirse en el lugar y también en otros domicilios a los que eran trasladadas en la camioneta del detenido.

tatuar

Entre los objetos incautados, los agentes se llevaron una máquina de tatuar y agujas, un pendrive con material que, según la víctima, contiene grabaciones pornográficas de ella y otras mujeres, un cuadro con un orificio, presuntamente usado para ocultar una cámara y registrar filmaciones de los encuentros sexuales, un teléfono celular, dos balanzas de precisión, una notebook y un elemento de estimulación sexual.

En tanto, Urbani se negó a declarar ante la fiscal Graciela Trill, a cargo de la UFI de Intervención Temprana de la Familia y de Género, y fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº.44 de Batán.

El detenido presenta un historial de antecedentes delictivos frondoso, que incluye abuso sexual agravado; robo y tenencia ilegal de arma de guerra; lesiones leves; violencia de género y robo.

Interviene el Juzgado de Garantías N°.6, a cargo de la jueza Lucrecia Bustos, del Departamento Judicial Mar del Plata. (DIB)