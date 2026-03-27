viernes 27 de marzo de 2026
27 de marzo de 2026 - 18:45

Mar del Plata: capturaron al segundo sospechoso del crimen de Sebastián Morua, de 15 años

El ataque fue el 23 de diciembre último en el barrio Lomas de San Patricio y Sebastián murió un mes después en el Hospital Interzonal, luego de haber estado en coma.

Por Agencia DIB
patrullero

Un hombre que era buscado por la Justicia por ser uno de los autores del crimen de Sebastián Morua, el joven de 15 años que fue atacado a golpes junto a su hermano y su padre por un grupo de personas en el barrio Lomas de San Patricio, en Mar del Plata, fue detenido junto a otro sujeto armado. Es el segundo detenido en el caso, ya que antes había sido apresado su padre.

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El acusado del homicidio de Sebastián, ocurrido en diciembre del año pasado, tenía pedido de captura activo y fue encontrado en el barrio Santa Rosa del Mar, al sur de la ciudad.

El crimen de Sebastián se desencadenó el pasado 22 de diciembre, en el marco del cumpleaños de su hermano: el adolescente fue golpeado brutalmente por los sospechosos y un grupo de personas que se sumó a los actos de violencia. El joven ingresó inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y fue operado por un traumatismo de cráneo. Estuvo en coma varios días y despertó unas semanas después. No obstante, no resistió, y falleció el 20 de enero.

Además de la golpiza que recibió Sebastián, las casas de su padre y su hermano fueron incendiadas, por lo que allegados y vecinos organizaron una colecta para recuperar parte de lo perdido entre las llamas.

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