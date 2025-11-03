lunes 03 de noviembre de 2025
3 de noviembre de 2025 - 17:53

Mar del Plata: 20 años de prisión por crimen en disputa por una gallina

La Justicia condenó a Brandon Tomás Ledesma por haber asesinado a Jeremías Fredes de un disparo tras una discusión en Mar del Plata.

Por Agencia DIB
Veinte años de prisión para Brandon Tomás Ledesma por haber asesinado a Jeremías Fredes (foto) en Mar del Plata.

La Capital

La Justicia condenó a 20 años de prisión a Brandon Tomás Ledesma por haber asesinado a Jeremías Fredes de un disparo tras una discusión por el robo de una gallina en el barrio El Progreso de Mar del Plata.

Por unanimidad, los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Paula Soulé hallaron culpable a Ledesma por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y no tuvieron en cuenta el agravante de alevosía planteado en su alegato por la fiscal Romina Díaz, por lo que no le impusieron al imputado la pena de prisión perpetua planteada por la acusación.

De acuerdo con el diario La Capital, desde un inicio el abogado defensor de Ledesma, Mauricio Varela, planteó lo ocurrido como un “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y no cuestionó la participación del joven en el asesinato de Fredes. Tras conocerse la condena, Varela adelantó que apelará el montó de la pena, al considerarlo excesivo.

Tal como informó la agencia DIB, para la fiscal Fredes fue el autor del disparo que acabó con la vida de la víctima, fallecida una semana después. En su alegato consideró probada la responsabilidad del imputado en la comisión del delito de “homicidio agravado” y por eso solicitó que se le imponga la máxima de las penas.

Crimen por una gallina en Mar del Plata

Según recuerda el diario La Capital, el hecho ocurrió el 8 de enero de 2023, cerca de las 19.30, sobre la calle Juana Manso al 1200 cuando, según la hipótesis fiscal, Ledesma le efectuó varios disparos a Jeremías Nahuel Fredes, impactándole al menos uno de ellos en el sector de su cuello, mientras la víctima se hallaba de espaldas al agresor, ya que corría para evitar ser alcanzado por los disparos.

Todo empezó por el robo de una gallina del patio de una casa ubicada en Azopardo al 6100. Ante esta situación, el dueño del animal fue hacia la casa del sospechoso, en la que estaba Ledesma, y exigió que se lo devolvieran. Esto generó una discusión y al confrontar con el supuesto ladrón, intercedieron los amigos de ambos: Jeremías Fredes en apoyo de la víctima del robo y Brandon Ledesma en la facción acusada de robar la gallina.

Los agresores ingresaron de nuevo a la casa de Brandon Ledesma y salieron luego armados con palos, fierros, cuchillos y piedras. Según testigos, Ledesma salió con un arma de fuego y fue directamente contra Jeremías Fredes. Primero le disparó a las piernas, por lo que el joven huyó y, mientras corría, le tiró por la espalda.

Ledesma logró estar prófugo por seis meses, hasta que el 28 de junio de 2023 fue detenido mientras circulaba en una moto Honda Tornado robada. (DIB)

