Locura en Ranelagh: un motociclista mató a golpes al conductor de un auto durante una discusión de tránsito

La localidad de Ranelagh , en el partido bonaerense de Berazategui , fue escenario de un violento hecho en el que un motoquero mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito , en una secuencia que quedó filmada por varios testigos.

El hecho, según destaca el medio local La Misión Informa , ocurrió en la intersección de la Avenida Luis Agote y la calle 366 de la mencionada localidad del sur del Gran Buenos Aires, y tuvo origen en la colisión entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda .

Tras el impacto los dos vehículos quedaron estacionados y sus conductores comenzaron a discutir. En uno de los videos se ve cómo el motociclista, identificado como Agustín Cardozo Perrone (25), patea la puerta del Corsa mientras le dice a su dueño, Darío Andrés Lau (51), “mirá cómo me dejaste la moto”.

En un momento Lau baja del auto con un palo y comenzó a golpear a Cardozo Perrone . El joven intentó defenderse de los palazos e hizo caer al suelo al mayor. Ahí le dio varios golpes a Lau, que quedó inconsciente .

Luego, el motociclista fue a sentarse en su vehículo. En las imágenes se aprecia que pasa un delivery, mira al hombre tirado, luego intercambia unas palabras con el joven, y sigue su camino.

En ese momento, el conductor del Corsa ya estaba muerto.

Al sitio arribaron de inmediato dos patrullas del Comando de Berazategui y una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el deceso del hombre mayor. Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas para su traslado a la Morgue Judicial.

Por su parte, el motociclista fue aprehendido y trasladado a la Seccional 2ª de Ranelagh bajo la carátula de “homicidio” y quedó a disposición de la justicia de Berazategui.

