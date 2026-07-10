Lobería: faenaron animales, en la fuga se encajaron y terminaron incendiando el vehículo

La S-10 quedó volcada e incendiada junto a restos de animales. Ecos Diarios

Un grave episodio de abigeato se registró en las últimas horas en el campo “La Vanguardia”, ubicado en el Paraje La Floresta, partido de Lobería. Allí, cuatreros mataron y faenaron animales y se dieron a la fuga. Pero el vehículo se encajó por el camino y lo terminaron prendiendo fuego.

Según denunció el propietario citado por Ecos Diarios, delincuentes ingresaron al establecimiento cortando alambres y faenaron seis vacas, trasladaron la carne en una camioneta Chevrolet S-10, y escaparon por el camino de La Floresta de Iraeta, que conecta las rutas provinciales 88 y 55.

Encajada y quemada Allí la camioneta se habría encajado. Y posteriormente los malvivientes la incendiaron para borrar cualquier tipo de evidencia.

El rodado fue hallado destruido y volcado sobre un lateral, con restos de los vacunos esparcidos en el lugar.

Por las huellas encontradas se presume que intentaron remolcar el vehículo con otra camioneta, pero al no lograrlo lo abandonaron y lo prendieron fuego. La Policía no descarta que se tratara de un vehículo robado. Fuente: Agencia DIB

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