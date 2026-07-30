Hinchas que causaron disturbios en el Mundial no podrán entrar a estadios en Argentina

Las calles de Atlanta se vistieron de celeste y blanco, pero también de disturbios de hinchas argentinos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación aplicó el derecho de admisión para 14 ciudadanos argentinos que protagonizaron incidentes en Estados Unidos durante el Mundial 2026. A los hinchas se les restringe la entrada a espectáculos deportivos por períodos de dos y cuatro años, en todo el país.

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En las resoluciones 735/2026, 736/2026 y 737/2026 del Boletín Oficial firmadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva se detalla el accionar de los involucrados durante partidos de la Selección argentina y en un banderazo de apoyo al equipo en la ciudad de Atlanta.

De acuerdo con el informe del Departamento de Policía de Atlanta, Bianca Soifer, Gonzalo Paulo Barrero, Thomas Kastner, Lucas Mariano Andrés Margiotta y Franco Ezequiel Di Salvo -entre otros identificados- participaron de enfrentamientos físicos y otros incidentes durante el partido entre Argentina y Egipto , disputado el 7 de julio.

Todos ellos fueron advertidos por la policía estadounidense y expulsados del estadio , lo que motivó la restricción de dos años para ingresar a eventos deportivos, decisión tomada por el Ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva.

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También en el partido ante Egipto, la FIFA detectó a dos argentinos que utilizaron credenciales pertenecientes a terceros para ingresar al estadio, eludiendo los controles de seguridad. Fueron identificados como Emiliano Armando Arcos y Rubén Ángel Arcos.

Ambos fueron sancionados con la restricción de concurrencia por 24 meses a todos los eventos deportivos organizados en el país.

Violencia entre hinchas de Huracán y San Lorenzo

La sanción más severa se desprende de la Resolución 737/2026, motivada por los disturbios ocurridos el 14 de julio en las inmediaciones del Underground de Atlanta, durante un banderazo en apoyo al seleccionado nacional antes de la semifinal contra Inglaterra.

Hinchas de San Lorenzo y Huracán trasladaron su vieja rivalidad barrial a la capital del estado de Georgia. En filmaciones de la pelea fueron identificados Pablo Matías Acosta, Emiliano Ruy Tagliarino, Leandro Gastón Fernández, Sebastián Farre, Vando Ruy Tagliarino, Vito Ruy Tagliarino y Matías Ezequiel Silveti. Todos ellos fueron detenidos por la policía de Atlanta. Leandro Fernández también fue aprehendido en la ciudad de Orlando, Florida, por la presunta participación en un hurto.

El Ministerio de Seguridad impuso a todos ellos una restricción de concurrencia por cuatro años a todo tipo de espectáculo deportivo en la Argentina.

Fuente: Agencia DIB