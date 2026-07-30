Los docentes paran el lunes en todo el país y complican la vuelta a clases tras el receso invernal

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a la realización, este lunes 3 de agosto , de un paro nacional docente de 24 horas , una medida que impactará en el reinicio del ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero . La huelga forma parte de un plan de lucha aprobado por el congreso de la organización sindical en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. A esta medida también se sumó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) , con lo que el paro afectará a todos los niveles educativos.

La protesta tiene como principales ejes el pedido de convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la recomposición de los salarios frente a la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el restablecimiento de los fondos nacionales destinados a educación y el rechazo a las políticas de ajuste que, según el gremio, afectan a la escuela pública.

Desde CTERA sostuvieron que la medida busca visibilizar el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y reclamar una mayor participación del Estado nacional en el financiamiento del sistema educativo. Bajo la consigna "Basta de ajuste a la educación" , la entidad convocó además a movilizaciones y acciones de protesta en distintos puntos del país.

En la provincia de Buenos Aires, la protesta tendrá un impacto especial por coincidir con el regreso a las aulas tras el receso invernal.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, acompaña el plan de lucha y anticipa una importante adhesión en las escuelas públicas, mientras que en los establecimientos de gestión privada la actividad dependerá de la decisión que adopte cada docente.

Medida de ATE

El paro docente coincidirá además con otras medidas de fuerza previstas para el mismo día. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización en reclamo de mejoras salariales para el sector público.

La medida de CTERA se produce en un contexto de creciente tensión entre los gremios docentes y el Gobierno nacional por la política educativa y el financiamiento del sistema escolar. La organización sindical reclama desde hace meses la reapertura de la negociación salarial a nivel nacional y cuestiona la eliminación del FONID, un complemento que durante años formó parte de los ingresos de los docentes de todo el país.

Fuente: Agencia DIB