Presentan un proyecto de ley para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros

El proyecto de ley fue presentado por los diputados bonaerenses Cintia Romero, Facundo Tignanelli y Noelia Saavedra.

En oposición a la propuesta del gobierno Javier Milei, que busca desregular la venta de tierras rurales sin límite a personas extranjeras, el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley fijando un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de sus partidos.

Los argumentos del proyecto de ley La medida presentada en la Legislatura provincial por los diputados bonaerenses Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero surge como respuesta directa a la derogación de la normativa nacional de tierras.

Los legisladores señalan que buscan resguardar recursos estratégicos mediante la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, "garantizando la transparencia dominial y la plena identificación de los beneficiarios finales en toda operación inmobiliaria o societaria”.

El texto del proyecto define también estrictas salvaguardas para proteger las denominadas “zonas de protección territorial estratégica” -que incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar-, exigiendo autorización previa y denegando transacciones que puedan comprometer la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales.

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