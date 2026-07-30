jueves 30 de julio de 2026
30 de julio de 2026 - 12:57

Presentan un proyecto de ley para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros

La iniciativa es de tres diputados bonaerenses del kirchnerismo. El proyecto de ley establece un límite del 15% a la titularidad extranjera en los 135 partidos de la Provincia.

Por Agencia DIB
El proyecto de ley fue presentado por los diputados bonaerenses Cintia Romero, Facundo Tignanelli y Noelia Saavedra.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados bonaerenses Cintia Romero, Facundo Tignanelli y Noelia Saavedra.

En oposición a la propuesta del gobierno Javier Milei, que busca desregular la venta de tierras rurales sin límite a personas extranjeras, el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley fijando un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de sus partidos.

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Los argumentos del proyecto de ley

La medida presentada en la Legislatura provincial por los diputados bonaerenses Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero surge como respuesta directa a la derogación de la normativa nacional de tierras.

Los legisladores señalan que buscan resguardar recursos estratégicos mediante la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, "garantizando la transparencia dominial y la plena identificación de los beneficiarios finales en toda operación inmobiliaria o societaria”.

El texto del proyecto define también estrictas salvaguardas para proteger las denominadas “zonas de protección territorial estratégica” -que incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar-, exigiendo autorización previa y denegando transacciones que puedan comprometer la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales.

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