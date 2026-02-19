Las Flores: un hombre mató a su hermana tras una discusión

La ciudad bonaerense de Las Flores está conmocionada por un terrible hecho sucedido en horas de la madrugada del miércoles, cuando un hombre mató a su hermana, asfixiándola, luego de mantener una violenta discusión . Incluso intentó enterrarla con una pala que pidió prestada , pero el dueño de la herramienta lo convenció para que se entregara.

De acuerdo con Noticias Las Flores , la Policía tomó intervención alrededor de las 10 del miércoles en el hecho ocurrido en una vivienda del Barrio Pro Casa . Según se pudo establecer, un hombre de 35 años identificado como Nelson Berardi (35) se presentó voluntariamente en la dependencia policial y afirmó que, tras una discusión mantenida durante la madrugada, había provocado la muerte de su hermana Sabrina (37) por asfixia .

Enseguida los efectivos se dirigieron al domicilio señalado por el confeso asesino y allí hallaron a la mujer fallecida en una habitación. Inmediatamente se procedió a preservar el lugar a la espera de peritos, y directivas fiscales.

Intervino la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo de Pablo Iparraguirre , quien dispuso la aprehensión del acusado bajo la carátula de " homicidio agravado por el vínculo" . Además, ordenó directivas en relación al escenario de los hechos y testimonios a colectar.

Pidió una pala

Berardi, de profesión changarín, le había pedido una pala a un compañero de trabajo temprano por la mañana. Cuando éste le preguntó qué estaba haciendo, el hombre terminó admitiendo que había matado a su hermana y que cavaba un pozo para enterrarla. Ahí su amigo lo obligó a dirigirse a la comisaría para confesar el crimen.

Sabrina Berardi había abandonado la localidad de Las Flores en 2020 para instalarse en Cacharí, en el partido de Azul, obligada por un problema con su hermano Nelson, en el marco de violencia de género. Ese ataque habría estado atravesado por una patología de consumo problemático del agresor.

Familia problemática

Según relataron testigos a Infobae, Sabrina hacía cuatro días que había regresado a Las Flores desde Cacharí, cuando su hermano la mató.

Los investigadores comentaron que “había muchos problemas en el seno de la familia Berardi”, que el detenido padece consumo problemático y que el padre del sospechoso y de la víctima está preso desde hace como una década por un caso de abuso sexual agravado.

Fuente: Agencia DIB