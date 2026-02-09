Lanús: detuvieron a 26 personas que integraban una banda que robaba motos

En un operativo llevado a cabo en la localidad bonaerense de Lanús, 26 hombres - dos de ellos menores de edad - fueron detenidos acusados de integrar una organización dedicada al robo de motos en la Autopista Riccheri (RN A002).

Fuentes policiales informaron que lograron desbaratar la banda tras realizar una minuciosa investigación, que derivó en 65 allanamientos, de los que participaron unos 800 oficiales, entre personal de Investigaciones, grupos de irrupción y contención y agentes de policía motorizada. Fueron desplazados en móviles terrestres y helicópteros para dar con los sospechosos.

La organización delictiva cometía sustracciones de motocicletas en la Autopista Riccheri y los asaltos incluían tiroteos y brutales emboscadas. Los agentes incautaron autopartes, cascos y objetos de relevancia para la investigación. En el marco de la pesquisa se descubrió que algunos de los detenidos compartían en sus redes sociales fotos posando a bordo de las motos robadas y empuñando armas.

detenido lanus motos La investigación comenzó a partir de la primera detención de uno de los acusados, hace un año y medio. En ese momento, cuando los efectivos secuestraron su celular llevaron a cabo trabajos de inteligencia que lograron trazar el recorrido de otros cómplices y miembros de la banda.

El Juzgado de Menores N°6, a cargo del juez Carlos Cociancich, intervino en el caso. Fuente: Agencia DIB

