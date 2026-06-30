La Plata: un adolescente imputado por tener un arsenal resultó ser un tirador de élite

El adolescente en uno de los videos de Instagram que llamaron la atención de los investigadores.

Hace unos días tomó notoriedad el caso de un adolescente del barrio San Carlos de La Plata que luego de que se mostrara en redes sociales haciendo prácticas de tiro, la Policía allanó su casa y secuestró 25 armas y miles de municiones . El hecho, incluso, comenzó a investigarse en el marco de las amenazas de tiroteo en escuelas que se propagaron un par de meses atrás. Ahora el asunto dio un giro dramático: la familia del joven afirma que es un deportista de élite de una disciplina llamada Tiro Práctico , y representa a La Plata y a Argentina a nivel mundial. De hecho, en septiembre debe participar en un torneo en Grecia y en este momento carece de medios para entrenar.

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La causa, según informó en su momento Agencia DIB , comenzó luego de que investigadores detectaran en Instagram videos de un adolescente de 16 años manipulando armas de fuego y realizando prácticas de tiro . A partir de esas imágenes y en el marco de una investigación por presunta intimidación pública relacionada con las amenazas en las escuelas de la región, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de San Carlos. Allí las fuerzas de seguridad encontraron 25 armas de fuego y más de 6.700 balas de distintos calibres .

En ese momento, tanto el adolescente como su padre quedaron imputados por presunta intimidación pública , en un caso que quedó a cargo de la fiscal de menores Sabrina Cabrera .

A días de estos hechos, la familia del joven se comunicó con medios de La Plata y aseguró que no se trata de un aficionado a las armas, sino de un deportista de alto rendimiento que representa a la ciudad y a la Argentina en competencias internacionales de Tiro Práctico (IPSC) , una disciplina reconocida mundialmente y desarrollada bajo estrictas normas de seguridad.

El joven, siempre según fuentes familiares, está entre los mejores tiradores juveniles del mundo y tuvo una destacada actuación en el campeonato mundial disputado en Tailandia recientemente.

Del mismo modo, también aseguraron que uno de los principales errores de la investigación fue interpretar que los videos mostraban prácticas realizadas en el domicilio familiar, cuando en realidad habían sido grabados en la cancha 8 del Tiro Federal de Berisso, un polígono habilitado para esa actividad.

Mientras tanto, el padre del adolescente es instructor y deportista internacional y todo el armamento secuestrado se encuentra debidamente registrado.

En Grecia

Además, los allegados a la familia explicaron que el adolescente debe participar de un torneo internacional que se disputará en Grecia entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre, pero actualmente no dispone del equipamiento necesario para entrenarse. Por ese motivo ya iniciaron gestiones ante la Justicia para solicitar la restitución del material.

En el entorno del adolescente también cuestionaron la forma en que se desarrolló el operativo: "Se los llevaron esposados como si fueran criminales. Está todo en regla. El padre es un instructor destacado. Acá salieron a cazar en el zoológico”.

Fuente: Agencia DIB