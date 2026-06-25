jueves 25 de junio de 2026
25 de junio de 2026 - 16:42

La Plata: un estudiante amenazó con realizar un tiroteo en la escuela y en la casa había 25 armas

El adolescente, de 16 años, y su padre quedaron imputados. En la vivienda había pistolas, escopetas y más de 6.700 municiones.

Las armas y balas encontradas en la casa del adolescente.&nbsp; &nbsp;

Las armas y balas encontradas en la casa del adolescente. 

 

Foto: Policía Bonaerense.
Otra de las inscripciones encontradas que hablan de un tiroteo en una escuela.

Otra de las inscripciones encontradas que hablan de un tiroteo en una escuela.

Redes
La inscripción hallada en un colegio de Villa Elisa.

La inscripción hallada en un colegio de Villa Elisa.

Redes
Imágenes de las amenazas en escuelas de todo el país, que se viralizaron a través de redes sociales. (X)

Imágenes de las amenazas en escuelas de todo el país, que se viralizaron a través de redes sociales. (X)

Un chico de 16 años amenazó con llevar a cabo un tiroteo en una escuela de la ciudad de La Plata, modalidad de amedrentamiento que este año ha encendido alarmas en todo el país tras el ataque ocurrido en Santa Fe, donde un alumno asesinó a un compañero e hirió a otros.

Más noticias
La tragedia enlutó a la escuela de San Cristóbal. 

Un alumno de 15 años entró armado a un colegio en Santa Fe y mató a otro de 13
El caso de Juniors, en Carmen de Patagones. (Infografía: DIB)

"Pantriste" y "Juniors": los dos casos bonaerenses que se vinculan con la tragedia en una escuela de Santa Fe

Ante la advertencia, que no fue concretada y que representa un delito, fuerzas de seguridad realizaron un operativo en la vivienda del joven, en el barrio San Carlos, y se llevaron una sorpresa: había un arsenal y más de 6.700 balas de distintos calibres.

Tanto el estudiante como su padre quedaron imputados por presunta intimidación pública, y se investiga si el hombre tiene documentación para portar esas armas, pero ninguno de los dos quedó detenido. El caso está a cargo de la fiscal de menores Sabrina Cabrera.

Videos practicando tiro

La investigación comenzó hace alrededor de un mes, a mediados de mayo, impulsada por la mesa de especialistas en Cibercrimen y la Dirección de Contraterrorismo. Los agentes detectaron publicaciones en las redes sociales del menor, en las que se lo veía practicando tiro en un polígono y mostrando armas.

A partir de tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar la casa del joven en la localidad de San Carlos, y reunieron pruebas que fueron presentadas ante la Justicia. Con una orden judicial, la policía allanó el lugar en las últimas horas.

Un arsenal

Cuando revisaron las habitaciones, los agentes encontraron 25 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y carabinas de distintos modelos y calibres. Además, incautaron 4.217 cartuchos calibre 12/70, 2.487 municiones de diversos calibres, un equipo para recarga de municiones, un celular y otros elementos de interés para la causa.

Por disposición judicial, todas las armas y municiones fueron remitidas para su análisis pericial. El adolescente y su padre fueron notificados de la imputación en la causa por intimidación pública, que quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata.

Temas
Ver más

Un alumno de 15 años entró armado a un colegio en Santa Fe y mató a otro de 13

"Pantriste" y "Juniors": los dos casos bonaerenses que se vinculan con la tragedia en una escuela de Santa Fe

Amenazas de tiroteos en varias escuelas del país: un emergente de violencia social que preocupa

La Plata: allanamientos por amenazas de tiroteos

Pergamino: un joven amenazó con un tiroteo en una escuela; en su casa tenía un arma

"Mañana mueren todos": nueva amenaza de tiroteo, esta vez en Punta Lara

La Plata: se agrava la falta de GNC y crece la bronca de los usuarios

La Plata: asaltaron a un médico de 75 años en la parada del micro y lo dejaron inconsciente

Miles de profesionales participan del Examen de Residencias Bonaerenses

Día del Orgullo Autista: una oportunidad para seguir construyendo una sociedad más inclusiva

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El frente del Templo Filadelfia en San Justo, partido de La Matanza. 

Explotación laboral y abusos sexuales: piden hasta 24 años de prisión para los líderes del Templo Filadelfia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El frente del Jardín ARA San Juan de Mar del Plata, donde ocurrió la agresión. 

Mar del Plata: una madre golpeó y tomo del pelo a la directora del jardín de infantes al que va su hija