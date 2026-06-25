La Plata: un estudiante amenazó con realizar un tiroteo en la escuela y en la casa había 25 armas

Imágenes de las amenazas en escuelas de todo el país, que se viralizaron a través de redes sociales. (X)

Otra de las inscripciones encontradas que hablan de un tiroteo en una escuela.

Un chico de 16 años amenazó con llevar a cabo un tiroteo en una escuela de la ciudad de La Plata , modalidad de amedrentamiento que este año ha encendido alarmas en todo el país tras el ataque ocurrido en Santa Fe, donde un alumno asesinó a un compañero e hirió a otros.

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Ante la advertencia, que no fue concretada y que representa un delito, fuerzas de seguridad realizaron un operativo en la vivienda del joven, en el barrio San Carlos , y se llevaron una sorpresa: había un arsenal y más de 6.700 balas de distintos calibres.

Tanto el estudiante como su padre quedaron imputados por presunta intimidación pública, y se investiga si el hombre tiene documentación para portar esas armas, pero ninguno de los dos quedó detenido. El caso está a cargo de la fiscal de menores Sabrina Cabrera.

La investigación comenzó hace alrededor de un mes, a mediados de mayo , impulsada por la mesa de especialistas en Cibercrimen y la Dirección de Contraterrorismo. Los agentes detectaron publicaciones en las redes sociales del menor, en las que se lo veía practicando tiro en un polígono y mostrando armas.

A partir de tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar la casa del joven en la localidad de San Carlos, y reunieron pruebas que fueron presentadas ante la Justicia. Con una orden judicial, la policía allanó el lugar en las últimas horas.

Un arsenal

Cuando revisaron las habitaciones, los agentes encontraron 25 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y carabinas de distintos modelos y calibres. Además, incautaron 4.217 cartuchos calibre 12/70, 2.487 municiones de diversos calibres, un equipo para recarga de municiones, un celular y otros elementos de interés para la causa.

Por disposición judicial, todas las armas y municiones fueron remitidas para su análisis pericial. El adolescente y su padre fueron notificados de la imputación en la causa por intimidación pública, que quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata.