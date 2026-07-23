Rechazo de entidades agropecuarias y frigoríficos al proyecto para que los aportes al IPCVA dejen de ser obligatorios

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en la mira.

Las principales entidades agropecuarias y cámaras frigoríficas rechazaron un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación que propone modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) , al convertir en voluntarios los aportes que actualmente realizan productores y frigoríficos .

La iniciativa, elaborada por el equipo del ministro Federico Sturzenegger y que todavía no fue remitida al Congreso, modifica la Ley 25.507 que creó el IPCVA en 2001, y forma parte de la estrategia oficial para revisar organismos financiados mediante contribuciones obligatorias del sector privado.

El artículo 37 del borrador establece que a partir del 1° de octubre de 2027 cesarán las contribuciones obligatorias destinadas al instituto . El texto también instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a dejar de aplicar, percibir, retener o recaudar esos aportes desde esa fecha, además de eliminar los convenios y mecanismos administrativos vinculados con ese sistema de financiamiento.

La propuesta generó una inmediata reacción de las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA, que difundieron un documento conjunto en el que expresaron su "firme respaldo" al Instituto y defendieron "su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina".

El pronunciamiento fue firmado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, la Federación Agraria Argentina (FAA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA).

“Es fundamental mantener el esquema”

Las organizaciones remarcaron que “desde su creación por Ley 25.507, a impulso del propio sector privado, el IPCVA ha demostrado ser un instrumento eficaz para llevar adelante estudios técnicos, generar información estratégica, y promover la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el internacional”.

Y señalaron que “el IPCVA se financia exclusivamente con aportes privados de los distintos eslabones de la cadena cárnica y no recibe recursos del Tesoro Nacional”.

De acuerdo con la legislación vigente, los productores aportan el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que la industria frigorífica contribuye con el 0,03% del mismo valor.

Insistieron: “Es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay (muchos de los cuales, además, complementan sus ingresos con fondos estatales). Los presupuestos que se manejan internacionalmente evidencian que la Argentina, uno de los principales productores y exportadores mundiales de carne vacuna, financia su instituto de promoción muy por debajo de otros países con cadenas cárnicas mucho menos desarrolladas”.

“En ese sentido -remarcaron las entidades- las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”.

“Labor clave”

Las organizaciones fueron categóricas con su impugnación a “cualquier intento de alteración de las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional, la cual ha sido clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales, sostener relaciones sanitarias con países compradores y posicionar la marca ‘Carne Argentina’ como un producto premium a nivel global”.

Añadieron que “degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de todo el sector”.

“Las entidades y cámaras firmantes ratificamos y sostenemos plenamente la existencia, labor e institucionalidad del IPCVA como un pilar clave para el presente y futuro de la producción y comercialización de la carne vacuna argentina”, cerraron.

Fuente: Agencia DIB