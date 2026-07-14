La Plata: quedó detenido tras intentar atacar a su cuñada con un machete y herir a su perro

El sujeto quedó detenido por varios delitos, incluyendo maltrato animal.

Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por amenazas agravadas, lesiones, actos de crueldad animal y tenencia ilegal de un arma de guerra. El operativo fue llevado adelante por oficiales de la Comisaría 16a de Villa Ponsati, La Plata.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 3 de julio por una mujer de 33 años, quien manifestó que su cuñado se presentó en su vivienda y, tras una discusión, la agredió con un machete sin llegar a provocarle heridas.

De acuerdo a los dichos de la mujer, el agresor también atacó a su perro, ocasionándole un profundo corte que le provocó lesiones de gravedad, entre ellas la sección de varias arterias y una fractura ósea.

Allanamientos A partir de las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia ordenó dos allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso. Los operativos, realizados arrojaron resultado positivo, en concordancia con las denuncias.

Durante los registros, los efectivos secuestraron una pistola marca Colt calibre .45, siete balas del mismo calibre y un cargador calibre .22. Como resultado del operativo, fue detenido Martín Oscar Areco, de 34 años. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 17, que avaló el operativo policial y dispuso medidas. La investigación continúa por los delitos de amenazas agravadas, lesiones, crueldad animal (Ley 14.346) y tenencia ilegal de arma de guerra. Fuente: Agencia DIB

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