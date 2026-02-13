viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026 - 12:33

La Plata: detuvieron a un hombre que ofrecía caramelos a niños desde una camioneta

Las alarmas se encendieron con varios llamados al 911, describiendo situaciones similares.

Por Agencia DIB
La camioneta en la que circulaba el sujeto ofreciendo caramelos a menores de edad.

La camioneta en la que circulaba el sujeto ofreciendo caramelos a menores de edad. 

 

Un hombre de 37 años quedó detenido luego ser visto ofreciendo caramelos a varios niños desde un vehículo. Tras varios llamados similares al 911, un fiscal ordenó su aprehensión. El hecho ocurrió en la calle 523 entre 141 y 142, en la zona de Gorina, La Plata c uando uno de los llamados al 911 alertó sobre la presencia del sospechoso identificado como Mauro Ezequiel Moyano Leonardo. La secuencia quedó registrada por una cámara de la zona.

Felicitas Alvite está acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual por atropellar y matar a Walter Armand, en el cruce de las calles 13 y 532. 

Definieron la fecha del juicio a "La Toretto" de La Plata por atropellar y matar a Walter Armand
Mujer denunciada por extorsión en Puan.

Puan: piden siete años de prisión para mujer que extorsionaba a un hombre con fotos íntimas
El hombre se desplazaba en una camionera Chevrolet Tracker gris claro y, desde el asiento del conductor, ofrecía caramelos a los niños que pasaban. Ante la gravedad de los hechos, personal del GTO de la zona, junto con efectivos de la Comisaría 14ta, inició una investigación para dar con el sospechoso. El titular del vehículo fue identificado y los policías se dirigieron a su domicilio. Al llegar, encontraron la camioneta estacionada frente a la casa.

En tanto, en un primer momento, Moyano atendió a los efectivos desde la puerta de la casas y se negó a salir. Los agentes constataron, a través de videos, que era el mismo hombre que conducía la camioneta señalada por loso denunciantes.

La investigación del caso recayó en el fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N.° 8 de La Plata, quien dispuso notificar al sospechoso de la formación de la causa por averiguación de ilícito. Además, solicitó que se le abra un acta con fotografías de la camioneta.

Horas más tarde, el acusado se presentó en la seccional policial. El fiscal ordenó su detención y pidió que tanto él como las actuaciones sean remitidas a primera audiencia este viernes.

Fuente: Agencia DIB

