La Plata: detuvieron al ladrón que robó a un nene de 12 años cuando iba a la escuela

La detención del hombre de 29 años que asaltó al nene de 12, que se dirigía a la escuela en La Plata.

Un hombre de 27 años fue detenido acusado de haber cometido un robo contra un menor de 12 años en la ciudad de La Plata, un hecho que despertó indignación en todo el país debido a la violencia del delincuente con el menor.

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El delito ocurrió el pasado jueves, alrededor de las 6:30 de la mañana , en la zona de 29 y 529, cuando el niño se dirigía caminando hacia la escuela y fue atacado por un hombre que le robó sus pertenencias de manera violenta, informó NA.

La secuencia quedó registrada en cámaras de vigilancia y la imágenes se viralizaron rápidamente. Incluso motivó un duro cruce entre la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Esas imágenes fueron el puntapié para la investigación policial que en pocos días permitió identificar al sospechoso.

La importancia de las cámaras de seguridad

La detención fue realizada este martes por efectivos de la Comisaría 11 de Ringuelet, en el Gran La Plata, quienes lograron ubicar al implicado y concretar un allanamiento en su domicilio de 524 y 136.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el acusado al momento de cometer el delito, tal como se vio en el video. El detenido fue identificado por sus iniciales como P.N.A. La causa es investigada por la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

Fuente Agencia DIB